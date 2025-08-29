Cómo impactará la tormenta de Santa Rosa al sector agropecuario

El analista de mercados agrícolas, Germán Iturriza, habló con Canal E y ofreció un panorama sobre la situación climática en Argentina y el impacto global de los principales productores de granos. También advirtió sobre los efectos de la tormenta de Santa Rosa, el papel de Brasil en la producción de soja y los desafíos que enfrentan Estados Unidos, China y Europa en sus cultivos.

Germán Iturriza explicó que la llegada de la tormenta de Santa Rosa marca un punto de inflexión para el agro. “La tormenta de Santa Rosa en general es la interacción de dos masas. Obviamente la interacción de masas genera mucha inestabilidad y eso dicen los pronósticos oficiales”, señaló.

La importancia de la información sobre el clima para tomar decisiones sobre la producción

Sobre la misma línea, agregó que la información meteorológica es clave para la toma de decisiones productivas: “Cómo la información bien aplicada te puede de alguna manera dar herramientas para tomar mejores decisiones”. Sin embargo, reconoció que muchos productores están limitados: “Ayer que estuve en la zona de 9 de julio en provincia de Buenos Aires, me decían, no podemos sacar la máquina de los lotes porque no tenemos caminos”.

Luego, Iturriza manifestó que la preocupación se concentra en áreas inundadas: “El centro norte de la provincia de Buenos Aires está totalmente con suelos saturados, hay una especie de hexágono en donde esa zona está realmente con suelos muy saturados, napas altas y mucho espejo de agua”.

Diferenciación entre las áreas inundadas y con sequía

Pese a ello, aclaró que no todas las regiones sufren las mismas consecuencias: “Centro-norte de Córdoba son zonas que están necesitando precipitaciones, bienvenido en ese sentido”.

Por otro lado, el entrevistado advirtió sobre el crecimiento sostenido del principal competidor regional. “Brasil comenzó un fuerte relacionamiento productivo y estratégico comercial con China, podría sumarle 6 millones de toneladas más a su producción”, destacó.

También subrayó el profesionalismo del sistema agrícola brasileño: “En las últimas cinco campañas vienen con un clima súper estable en la zona central, que les ha permitido hacer este juego de doble cultivo”. Sobre la situación norteamericana, explicó: “Tenemos precios por los mínimos históricos en Estados Unidos y no hay novedades de la demanda”.