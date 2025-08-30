Esperando a Santa Rosa: no solo lluvia intensa, también hay alerta naranja por fuertes nevadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó sus alertas por fuertes nevadas para las zonas de la cordillera de las provincias de Mendoza, San Juan y Neuquén para este sábado 30 de agosto.

El pronóstico del SMN dispuso alerta amarilla para Neuquén y San Juan: “El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. En zonas cordilleranas se prevén valores de nieve acumulada entre 30 y 60 centímetros durante todo el período de alerta, pudiendo ser superados de forma puntual. En las zonas más bajas, los valores de nieve acumulada serán mucho menores”.

El organismo también lanzó una alerta naranja por fuertes nevadas para Mendoza: “En zonas cordilleranas se prevén valores de nieve acumulada entre 50 y 90 centímetros durante todo el período de alerta, pudiendo ser superados de forma puntual. En las zonas más bajas, los valores de nieve acumulada serán mucho menores”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alerta de nevadas del SMN para el 30 de agosto

Las recomendaciones del SMN por fuertes nevadas

Evitar realizar actividades al aire libre.

Quitar la nieve acumulada en los techos.

Usar solo vehículos preparados para moverse en hielo y nieve.

Ventilar los vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Informarse y tener siempre preparada una mochila de emergencias con los siguientes elementos: linterna, radio, documentos y celular.

HM