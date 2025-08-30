sábado 30 de agosto de 2025
Esperando a Santa Rosa: no solo lluvia intensa, también hay alerta naranja por fuertes nevadas

Según el anticipo del SMN, "se prevén valores de nieve acumulada entre 30 y 90 centímetros durante todo el período de alerta". Las provincias a las que afectará la nieve este fin de semana.

El SMN pronostica fuertes nevadas.
El SMN pronostica fuertes nevadas. | CEDOC

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó sus alertas por fuertes nevadas para las zonas de la cordillera de las provincias de Mendoza, San Juan y Neuquén para este sábado 30 de agosto.

El pronóstico del SMN dispuso alerta amarilla para Neuquén y San Juan: “El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. En zonas cordilleranas se prevén valores de nieve acumulada entre 30 y 60 centímetros durante todo el período de alerta, pudiendo ser superados de forma puntual. En las zonas más bajas, los valores de nieve acumulada serán mucho menores”.

El organismo también lanzó una alerta naranja por fuertes nevadas para Mendoza: “En zonas cordilleranas se prevén valores de nieve acumulada entre 50 y 90 centímetros durante todo el período de alerta, pudiendo ser superados de forma puntual. En las zonas más bajas, los valores de nieve acumulada serán mucho menores”.

Alerta nevadas sábado 30 de agosto
Alerta de nevadas del SMN para el 30 de agosto

Las recomendaciones del SMN por fuertes nevadas

  • Evitar realizar actividades al aire libre.
  • Quitar la nieve acumulada en los techos.
  • Usar solo vehículos preparados para moverse en hielo y nieve.
  • Ventilar los vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.
  • Informarse y tener siempre preparada una mochila de emergencias con los siguientes elementos: linterna, radio, documentos y celular.

