Santa Rosa: la fuerza del viento 'voló' a un micro de ruta 5 y lo dejó varado en la banquina

En medio de la temida tormenta de Santa Rosa, que provocó inundaciones y daños en varias provincias del país, un micro de larga distancia sufrió las consecuencias del temporal luego de despistarse a la banquina y quedar varado en medio del agua.

El incidente ocurrió durante la madrugada de este domingo sobre la Ruta 5, entre Carlos Casares y Pehuajó, en una zona inundada por la lluvia. Al menos 40 pasajeros debieron ser rescatados en lancha para continuar el viaje en otro micro. Afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas fatales.

"Una ráfaga nos sacó de la ruta", explicó el chofer el vehículo de la empresa Plusmar, en diálogo con Radiomas Deireaux, el cual se dirigía hacia la localidad de América, al oeste de la provincia, cerca de La Pampa, aunque el trayecto se vio obstaculizado por la lluvia y el viento.

En su relato de los hechos, el conductor del micro de larga distancia añadió: "Veníamos despacio porque la lluvia era muy intensa y teníamos poca visibilidad. Pero una fuerte ráfaga nos sacó del camino. Ahí decidí frenar porque el clima estaba imposible".

Según se detalló, luego de morder la banquina, el micro se despistó unos 100 metros y quedó varado al costado de la calzada en una zona completamente inundada, por lo que el vehículo quedó empantanado sin posibilidad de avanzar ya que el agua tapaba las ruedas.

El incidente tuvo lugar en una jornada para la cual el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas para 12 provincias que se verán afectadas por el fenómeno climático de la tormenta de Santa Rosa, el cual ya afectó varios puntos del país.

