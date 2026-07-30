Cómo será el complejo operativo para rescatar los cuerpos de las siete víctimas del helicóptero que cayó en San Juan

Luego de una larga noche de espera en la montaña, este jueves comenzará el operativo para recuperar los cuerpos de las siete personas que murieron en el accidente del helicóptero que se estrelló en el Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan. La complejidad del terreno obligó a postergar el inicio de las tareas hasta el amanecer y las autoridades anticiparon que el procedimiento podría extenderse durante varias horas.

La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de San Juan coordinó el despliegue de los rescatistas, quienes permanecieron durante la noche en un refugio precario ubicado en las inmediaciones del lugar del siniestro. Desde allí aguardaron la salida del sol para avanzar hacia el punto donde quedaron los restos de la aeronave y de sus ocupantes.

Víctimas del accidente de helicóptero en San Juan

“Estamos haciendo lo posible para que el traslado de los cuerpos sea lo más urgente posible”, aseguró el secretario de Seguridad provincial, Enrique Delgado, durante una conferencia de prensa. El funcionario explicó que el operativo comenzará “a primera luz del día”, ya que las condiciones del terreno impiden trabajar con seguridad durante la noche.

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Cayó un helicóptero en San Juan y murieron siete personas que iban a combatir un incendio forestal

Los cuerpos fueron localizados en la Quebrada de la Chilca, a unos ocho kilómetros del Circuito Los Arrieros, el sector donde cayó el helicóptero. Se trata de una zona de muy difícil acceso, con fuertes pendientes, grandes formaciones rocosas y senderos históricos utilizados antiguamente para el traslado de ganado entre La Rioja y Chile, donde aún pueden encontrarse antiguas herraduras.

Delgado ya había advertido las dificultades que presentaría el operativo al señalar que “el lugar donde sucedió el siniestro está bastante complejo para llegar”. Según detalló, los rescatistas deberán avanzar en camionetas hasta donde sea posible y luego completar una caminata de aproximadamente tres horas para arribar al sitio exacto del accidente. “Tenemos que llegar en camioneta hasta una cierta distancia y de esa distancia caminar tres horas”, precisó.

El accidente se produjo en el Campo Caballo Anca, un predio fiscal de casi 64.000 hectáreas situado entre los departamentos de Jáchal y Valle Fértil

Una vez recuperados los cuerpos, el traslado también se realizará por tierra. “El traslado de los cuerpos se va a realizar de la forma más lenta posible”, remarcó el funcionario, quien explicó que posteriormente serán derivados a la morgue para la realización de las actuaciones judiciales correspondientes.

Quiénes eran las siete víctimas del helicóptero que se estrelló en San Juan durante una capacitación contra incendios

La tragedia dejó un saldo de siete víctimas fatales: el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos de San Juan; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía provincial; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta. Todos participaban de una jornada de capacitación vinculada a la lucha contra incendios forestales cuando ocurrió el accidente.

Mientras avanza el operativo de rescate, la investigación sobre las causas del siniestro continúa abierta. Hasta el momento no existe una hipótesis confirmada y las autoridades esperan los resultados de las pericias sobre los restos del helicóptero, que quedó envuelto en llamas tras el impacto. Entre los elementos que serán analizados figura el registrador de datos de vuelo (Flight Data Recorder), en caso de que pueda ser recuperado. También se evaluarán las condiciones meteorológicas y toda la información técnica de la aeronave para reconstruir la secuencia que derivó en la tragedia.

CS