Condenan a un ginecólogo por abuso: “Por fin nos escucharon”

Un ginecólogo fue condenado a siete años de prisión por abusar sexualmente de una de sus pacientes en su consultorio. Además, lo inhabilitaron para ejercer la profesión. Lo espera otro debate por un presunto ataque a otra joven. “Nada ni nadie nos devuelve todo aquello que perdimos el día que fuimos abusadas por él, pero empezamos a creer”, escribió una de sus víctimas.

Gerardo Alejandro Dahse (57) fue encontrado responsable de abuso sexual gravemente ultrajante el jueves último. El Tribunal Oral Penal 1 de Corrientes lo condenó a siete años de prisión y la inhabilitación perpetua de su matrícula profesional. Sin embargo, todavía no irá a la cárcel hasta que la sentencia quede firme.

Los jueces Ana del Carmen Figueredo, Cynthia Teresa Godoy Prats y Raúl Juan Carlos Guerín coincidieron con el pedido que hizo la fiscalía. Mientras que la abogada de la querella había solicitado el máximo: diez años. Por el lado de la defensa habían ido por la absolución.

La denuncia la radicó una joven en 2021, por un hecho que ocurrió meses antes. La víctima narró en un posteo: “Ya en el consultorio, pasé a la camilla a ser revisada y noté que no me estaba palpando para ver si había alguna anomalía. Él empezó a tocarme de más. Ahí me sentí muy vulnerable y meganerviosa preguntándole qué estaba haciendo, a lo que respondió: ‘Nadie se va a enterar’”.

El médico, ahora condenado, llegó a juicio en libertad. Tres de las denuncias de las víctimas fueron judicializadas, mientras que una veintena de mujeres habían denunciado al profesional en redes sociales.

Carolina, una de las víctima que judicializó su caso y será el próximo a ser juzgado, escribió en sus redes sociales que “por fin aliviaron tanto dolor”. Y destacó que esto “recién empieza”.

Es que Dahse tiene por delante otra acusación. En julio pasado la jueza de primera instancia Josefina González Cabañas elevó a juicio otra causa por un supuesto abuso sexual con acceso carnal cometido en 2008 y cuya denuncia fue radicada en marzo de 2022.

“Nada ni nadie nos devuelve todo aquello que perdimos el día que fuimos abusadas por él. Una sentencia no basta, el dolor no se borra, pero empezamos a creer. Tomamos más fuerzas, porque esto es el inicio de mucho más que ahora vendrá”, posteó luego de conocerse la sentencia.

Palabra

“Realmente aún no caigo. Solo tengo palabras de agradecimiento a todas esas personas maravillosas que conocí en el camino de esta lucha. Quiero agradecer porque nunca me soltaron la mano. Por esos abrazos, por esas palabras de aliento, por esas voces, por siempre estar. Gracias, gracias, gracias”, posteó en sus redes sociales Carolina.

“Sé que la sentencia –continúa– no fue lo que debería ser, pero esto recién empieza. Sentamos un precedente. Aún no termina, pero es un buen comienzo. Por fin después de 15 años tengo esperanzas, por fin alivianaron tanto dolor, por fin nos escucharon. Hoy respiramos aire de justicia. Hoy volví a creer que existe”.