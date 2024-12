Consultaron a Javier Milei por la muerte de Jorge Lanata, pero fue Yuyito González quien contestó

Durante el ciclo de Ángel De Brito emitido en Bondi, el canal de streaming, se llevó a cabo un programa homenaje a Jorge Lanata tras su fallecimiento. Allí, diversas personalidades recordaron al periodista contando anécdotas y hablando de su labor frente a los medios. Incluso el ex presidente Mauricio Macri conversó con De Brito, a quien le reveló que “Lanata le hizo uno de los reportajes más fuleros de su carrera”.

Sin embargo, diversos sectores levantaron la voz para cuestionar que tanto Cristina Kirchner como Javier Milei no se pronunciaran sobre el tema. Por tal motivo, el conductor decidió enviar un mensaje al Whatsapp del Presidente, para preguntarle por qué se mantenía el silencio. ¿La respuesta? De Amalia “Yuyito” González, actual pareja del mandatario.

"Tengo el mensaje del Presidente", anunció. Lo hizo casi al principio del show de streaming. Durante casi dos horas de programa, sostuvo que él “ya lo había escuchado” y generó intriga en la audiencia: "Hoy le mandé un mensaje por la mañana, temprano, aunque no lo conozco mucho, no tengo relación. Sólo lo vi algunas veces cuando salía con Daniela, la cantante... pero yo busco el dato", precisó. Finalmente, dio Play al audio.

“Hola Ángel, ¿cómo estás? Soy Amalia. Bueno, quiero decirte respecto de la pregunta que le hiciste al presidente. Como sabrás, él sólo responde asuntos ligados a su gestión. O sea, no estaría respondiendo a la pregunta que le hiciste. Pero, de todas maneras, queremos desearte un 2025 maravilloso. Te mandamos un abrazo. Saludos a todos. Besitos" fue el audio de la ex vedette.

La sorpresa en el estudio fue grande. “¿Ustedes pueden creerlo?”, preguntó De Brito. “Yo hasta el último día del año no tengo paz”, lanzó, entre comentarios de sus compañeros de programa, que también estaban atónitos.

Javier Milei junto a Amalia "Yuyito" González, su actual pareja

Posteriormente, se mostró una captura de pantalla del mensaje enviado por De Brito: "Buen día, Presidente. ¿Por qué no escribió nada sobre Lanata?". Lo había mandado a las 10.48 de la mañana. "Yo pensé que ni me iba a contestar, ni en pedo. Pero al rato estaba mirando el celular y veo que un mensaje aparecía con el remitente Javier Milei, el número al que yo lo había contactado luego de que ganara las elecciones, pero no quiso dar notas. De ahí me quedó su teléfono", reveló. "¡Le hablo al Presidente y me contesta Yuyo! Si le mando un mensaje a Meloni (Giorgia, premier italiana), ¿me contestará Yuyo? ¿A dónde está Manuel Adorni?", ironizó.

Lanata vs Milei: Conflictos desde el comienzo

Lanata venía teniendo problemas con Milei desde principios de la gestión del presidente libertario. En abril del 2024, llevó a cabo una demanda penal y civil contra el mandatario por el delito de injurias. Fue luego de que este lo acusara de mentiroso y extorsionador por criticar la presencia del embajador israelí en una reunión de ministros.

Posteriormente, el periodista grabó un mensaje especial para PERFIL, en conmemoración del día del periodista. Allí, también se pronunció en contra del Gobierno: "los enfrentamientos del poder con el periodismo son siempre desparejos, porque es el enfrentamiento de una persona que tiene todo el poder contra otra que es un ciudadano. En el caso de Milei, esto es todavía peor. Él nos adjudica ilícitos. Dice que somos ensobrados. No es un problema de crítica. Y yo creo que así como nosotros nos cuidamos en no acusar a nadie de un ilícito a menos que tengamos las pruebas, los políticos deberían hacer lo mismo".

