Mauricio Macri recordó a Jorge Lanata: "Siempre le decía que era un facho de derecha camuflado de progre"

Luego de la muerte del periodista Jorge Lanata a sus 64 años, las repercusiones y mensajes de condolencia se replicaron en redes sociales y distintos medios de comunicación. Tal fue el caso de Mauricio Macri quien, luego de haber posteado ayer en su cuenta de X (ex Twitter), habló con el streaming Bondi, en el ciclo conducido por Ángel de Brito. Allí, recordó su amistad con el comunicador y elogió su labor al frente de los diversos productos que comandó.

La conversación se ubicó en torno al rol de Lanata de comunicador: “Él era muy libre. Sentía siempre la libertad absoluta de decir lo que opinaba. Y yo soy un liberal profundo, con lo cual jamás he cuestionado a aquellos que han tenido críticas para hacer. Así que menos se las iba a cuestionar a él, que había un afecto de por medio. Lo bueno es que él se bancaba la discusión. Se bancaba que vos le digas también lo que no estabas de acuerdo. Era una relación muy honesta”.

Al respecto, explicó que los unía una relación de amistad profunda y que, en la intimidad, él lo llamaba de una peculiar manera: “Yo le decía: en el fondo vos sos un facho de derecha camuflado de progre. Él se reía. Siempre le decía lo mismo. Por suerte, con Mariano (su hermano) fuimos a visitarlo un poco antes de que se interne.

A su vez, el expresidente contó una anécdota que involucra una participación en uno de los productos de Lanata. Entre risas, admitió que, en sus primeros acercamientos, la pasó mal al aire: “Con él, tuve el primer reportaje más fulero de mi vida. Fue para Día D. Yo fui tranquilo. De repente apareció un tipo malísimo con una mala onda tremenda. Me agredía todo el tiempo Y yo decía: ¿qué es esto? Era (Horacio) Verbitsky. Desde el primer día me agredió. Cuando terminó el programa me dijo “estuviste muy bien, te la bancaste bien”. Me vacunó bien. Ahí empezó una relación en la cual la verdad que tuvimos mucho intercambio, mucha discusión, compartimos mucho tiempo fuera de cámara juntos. Con más coincidencias que disidencias, obviamente”.

“En su último casamiento, me hizo el honor de sentarme al lado de él. Yo siempre le decía que había que apostar al amor, que el amor es lo más grande que hay. En un momento se empezó a cuidar, hizo gimnasia, se empezó a cuidar con las comidas… Pero al tiempo volvió a caer en el problema del cigarrillo sin control", dijo.

Este lunes, Macri había posteado un mensaje de despedida en sus redes sociales, en donde compartió una imagen de ambos mientras conversan en el programa radial del conductor, Lanata Sin Filtro. Allí, expresó: "Jorge, te voy a extrañar. Te conocí hace muchos años. Tuvimos millones de disidencias, pero las coincidencias fueron muchas más. Marcaste una época en el periodismo argentino. Lideraste la lucha por la libertad y el futuro de nuestro país. Nos reencontraremos en algunos años. Gracias por tu amistad"

El lunes 30 de diciembre, mismo día del fallecimiento del periodista, se dio inicio al velatorio en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Al lugar asistieron familiares, colegas y oyentes para despedirlo. La convocatoria duró hasta las dos de la mañana y se retomó a las siete de del martes 31. Diego Leuco, Eduardo Feinmann, María O’Donnell y Ernesto Tenembaum fueron algunos de los primeros en acercarse. También lo hicieron sus hijas Lola y Bárbara, su actual pareja Elba Marcovecchio y su exesposa Andrea Rodríguez.

Alrededor de las 11 de la mañana, llegó el coche fúnebre para trasladarlo a su lugar final de descanso. En ese momento, los presentes se abrieron para que el auto pasara y comenzaron a aplaudir y gritar el nombre de Lanata. Luego de unos minutos, entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

La cita culminó con un entierro privado en el Cementerio Campanario Jardín de Paz en Florencio Varela, ubicado en la Ruta 2 en el kilómetro 34,2. Allí, sólo asistieron personas cercanas a Lanata. A las 12:30 del mediodía, los restos de Jorge Lanata llegaron al lugar, donde también lo aguardaba un grupo de seguidores que lo aplaudió en reconocimiento a su trayectoria.

