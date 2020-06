Coronavirus: qué es un contacto estrecho y cuándo es necesario hacerse el hisopado

Si me saqué el tapabocas cinco minutos en mi oficina para hablar con otra persona que se acercó a mi escritorio ¿no pasa nada? ¿Cuánto tiempo debe pasar para correr riesgos? ¿Qué hago si alguien más se me acercó durante una conversación y se paró a 40 centímetros de distancia?

Según el Ministerio de Salud de la Nación, que amplió su definición por última vez el 12 de junio, se califica como “contacto estrecho” a “toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado de Covid-19 sin las medidas de protección adecuadas, o que haya permanecido a una distancia menor a dos metros durante al menos 15 minutos, mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de los mismos”.

A partir de los últimos casos relevantes confirmados -este martes, el de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y su pareja, el periodista Enrique Sacco; precedidos por el del intendente Martín Insaurralde, confirmado durante el fin de semana- y las aclaraciones que políticos como el senador Martín Lousteau y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hicieron aclaraciones sobre la necesidad o no de hacerse el hisopado.

Lousteau dio negativo y ahora se esperan los resultados de Monzó y Jorge Macri

Para aclarar dudas y confusiones, Perfil contactó al médico infectólogo Ricardo Teijeiro para consultarle sobre cómo se define un contacto estrecho y qué significa: “Contacto estrecho es aquella persona que está a menos de un metro y medio, sin protección adecuada de barbijo o tapabocas y por más de quince minutos”, explica, aunque reconoce: “Ésa es una definición muy estática, porque por ejemplo en un ámbito de trabajo, alguien puede decir ‘Me saqué el barbijo para tomar un café’ y eso cambia la situación: el virus, si está presente, puede entonces depositarse en la mesa de trabajo, sobre el tablero de la computadora, donde sea”, agrega Teijeiro.

El infectólogo explica, sin embargo, que “el contacto estrecho siempre es considerado en función de que haya un paciente positivo”. “No hay que hacer tanta psicosis -aclara- porque el virus circula en la comunidad. Cualquiera es plausible de contagio. Lo que hay que tener en claro es que hay que respetar todas las medidas de seguridad y que en todas las comunidades laborales es indispensable mantener a rajatabla los protocolos: barbijo social, higiene de manos e higiene de las superficies y lugares comunes”, detalla.

Con respecto a la necesidad de realizar el hisopado, “si uno no está dentro de estas definiciones que explicamos aquí, el hisopado no hace falta. A los contactos estrechos no los hisopamos, sino que los mantenemos en aislamiento”. ¿Por qué? “Porque si alguien estuvo en contacto hoy con una persona que tiene el virus, recién empieza el período de incubación, y los síntomas recién aparezcan entre 5 a 7 días. Y si los síntomas no aparecen, el hisopado tampoco es necesario. Con mantener aislamiento 14 días del resto de las personas con las que conviva es suficiente”, explica el médico.

Un 10% de los infectados son trabajadores de la salud

Si al día 14 esa persona aislada no presentó síntomas, “se lo devuelve a la comunidad. El hisopado es sólo para factores de riesgo y personal de la salud”, agrega Teijeiro. “A los únicos contactos estrechos al que sí les hacemos (la prueba) PCR es al personal de salud, al día 12 de aislamiento, porque consideramos que son quienes luego volverán a estar en contacto con pacientes”, detalla.

