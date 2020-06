Lousteau dio negativo y ahora se esperan los resultados de Monzó y Jorge Macri

Martín Lousteau informó esta tarde que el resultado del hisopado que se realizó por haber estado en una reunión con María Eugenia Vidal le dio negativo. En un principio, el senador de Juntos por el Cambio había aclarado que no se trataba de un “contacto estrecho” ya que había mantenido distancia prudencial con la ex gobernadora, sin embargo, se haría el test si los médicos se lo recomendaban. Ahora, resta saber si Jorge Macri y Emilio Monzó, otros de los dirigentes que estuvieron en las últimas horas con ella, corren la misma suerte.

Lousteau participó el viernes de un almuerzo en la sede de Uspallata del Gobierno porteño junto a Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Monzó. El jefe de Gobierno fue el primero en tener un resultado negativo, pero igual decidió restringir al máximo su participación en reuniones presenciales y de hecho no fue a Olivos a reunirse con Alberto Fernández y Axel Kicillof.

Quería comunicarles que dio negativo el hisopado que me realicé hoy. Por la distancia que mantuvimos, no soy considerado contacto estrecho de @mariuvidal. Igualmente, por prevención, no participaré mañana presencialmente de la sesión en el Senado y me mantendré aislado. Cuídense.