Coronavirus: empleados de shoppings exigen cerrar ya

Pese a las medidas tomadas en el país para frenar el coronavirus, el Gobierno porteño decidió que los shoppings permanecerán abiertos en la Ciudad de Buenos Aires aunque con restricciones en cuanto al ingreso de personas. Ante esta situación, empleados de centros comerciales de distintos puntos del país realizaron una protesta para exigir el cierre inmediato de los shoppings.

Las protestas que se registraron ayer martes en Capital Federal, provincia de Buenos Aires y Rosario (Abasto, Alto Palermo, Alto Avellaneda, Recoleta Mall, Galería Pacífico, Paseo Alcorta, Unicenter y Alto Rosario, entre otros), se replicaron este miércoles nuevamente en Unicenter de la Ciudad y también en un centro comercial de Córdoba.

Protesta en Unicenter

El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, brindó esta mañana una conferencia de prensa en la que sostuvo que en los shoppings "habrá una restricción de modo de garantizar que no haya más de una persona por cada 16 metros cuadrados" para evitar aglomeraciones (cada cuatro metros) y sostener la distancia social que exige la pandemia.

La Agencia Gubernamental de Control y el personal de los distintos establecimientos serán los encargados de dar cumplimiento a la medida. "Somos muy conscientes de lo que significa cada una de la decisiones que tomamos; evaluamos el equilibrio entre las necesidades desde el punto de vista sanitario y el impacto social y económico", explicó el funcionario.

El Gobierno porteño restringe el ingreso a shoppings pero no los cierra aún

El anuncio se dio luego de que ayer se produjeron varias protestas con aplausos y cacerolazos que se replicaron este miércoles. "La única medida que decidió tomar el shopping es abrir 4 horas menos, como si eso ayudara en algo. Los empleados tenemos que seguir viniendo exponiéndonos al contagio tanto en el camino como acá en los locales", dijo a la agencia Télam Berna, que atiende un comercio en el Palmas de Pilar. "No está viniendo nadie a comprar tampoco, no sé para que venimos", se quejó y contó que la orden que dieron en los shoppings fue hacer horario de 12 a 20.

"No quieren cerrar. Estamos con horario reducido, pero eso lo único que hace es acumular gente en un menor período de tiempo", dijo a Télam Denise, que trabaja en el shopping rosarino, y se quejó de que "la gente no toma conciencia y viene igual". "Desde el shopping no nos dieron ni alcohol en gel ni barbijos", aseveró.

Coronavirus: más de 200 mil contagiados en el mundo y Europa supera a Asia en muertos

En el Abasto, ubicado en Corrientes al 3200, los trabajadores salieron a la calle y cortaron parcialmente la avenida. Con aplausos, golpeando bidones y tachos y cantando, los trabajadores recorrieron los distintos centros comerciales exigiendo el cierre y pidiéndole a la poca gente que se acercó al shopping que quede en sus casas. "No se por qué no cierran los shopping y nos hacen venir a laburar acá sabiendo que no hay nadie", aseguró un trabajador en un video que circuló en Twitter.

Protesta en el Abasto

Este miércoles, en Córdoba, se observó una reunión que mantuvieron los empleados con algunos representantes del sindicato. "Buenos Aires no entendemos por qué no lo hace (el cierre)", inició el diálogo el gremialista, pero encontró la respuesta de algunos empleados. "Pero en Buenos Aires cerraron varios, cerraron Galerías Pacífico", dijo una empleada y otro se sumó: "¿No están esperando una orden nacional, no están esperando la orden del presidente? Cerramos?".

"Estoy del lado tuyo, no estoy en contra tuyo", aclaró el sindicalista. "Nosotros ahora le estamos trasladando al secretario general que está hablando en Buenos Aires en estos momentos para presionar para que saquen una resolución, porque la federación está pidiendo una resolución al respecto", agregó.

Protesta en Córdoba

En esa línea, siguió: "Por el momento, hoy, le van a dar todas las herramientas de seguridad. En caso de que no se los provean, ustedes nos van a tener que volver a avisar para que nosotros volvamos".

Por último, les pidió que sigan con la protesta: "El tema de lo que están haciendo no lo dejen de hacer. Porque lo que ustedes están haciendo en este momento, lo que está haciendo la prensa, lo que hacemos nosotros y lo que está haciendo el secretario general todo sirve, todo suma para que esto lo podamos solucionar. El tema del cierre de esto, el cierre de todos los locales comerciales".

Según publicó PERFIL, la del Gobierno porteño se trata de una medida a mitad de camino entre los planteos del ministerio de Seguridad, a cargo de Diego Santilli, quien viene sosteniendo, en las reuniones entre funcionarios porteños, que lo más recomendable es avanzar con el cierre de shoppings. Sin embargo, se encontró con la negativa de Felipe Miguel, el jefe de gabinete porteño, quien adujo que no están dadas las condiciones y que afectaría de manera directa a los comercios involucrados en plena crisis económica.

De todas formas, en la sede de Uspallata del Gobierno de la Ciudad relativizan la pelea: dicen que las medidas son “día a día” y que, en todo caso, también existe el escenario de cierre masivo.

