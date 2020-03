Una pareja argentina varada en Madrid: "Lo peor es la incertidumbre de no saber cuándo volvemos"

por Anabella Gonzalez

Hernán y su pareja son dos de los miles de argentinos a los que la pandemia del coronavirus los sorprendió durante un viaje en el exterior. Ahora, con la situación de alarma a nivel mundial ante el contagio, la pareja está a la espera en Madrid de la confirmación de Cancillería con la reprogramación de su vuelo en Aerolíneas Argentinas, para regresar al país.

“El sábado llegamos a España, teníamos todo organizado para recorrer el norte, y vimos que la situación era totalmente distinta a Portugal, de donde veníamos. Allá la situación era normal. En España sólo abren farmacias, supermercados y estaciones de servicio”, describe en diálogo con PERFIL Hernán, de 34 años, oriundo de Avellaneda.

Al viaje con su novia lo empezaron el 28 de febrero, cuando aún España no se había declarado en “estado de alarma”, y antes incluso de que se confirmara el primer caso en la Argentina. “La cosa dentro de todo estaba tranquila en Europa. Se hablaba de casos, pero no eran muchos, y se hacía vida normal. Arrancamos el viaje en el norte de Italia, en la isla de Sicilia”, relata.

Hernán y su pareja llegaron a Europa el 28 de febrero: estuvieron primero en Italia y luego en Portugal.

La preocupación, dice Hernán -quien prefirió preservar su apellido-, empezó el viernes pasado, cuando se enteraron de que el gobierno nacional suspendió por 30 días, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, los vuelos provenientes de Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China e Irán. A esto se sumó que en España se declaró el “estado de alarma” el mismo día sábado en el que ellos llegaron: el hotel donde tenían previsto quedarse les canceló la reserva a raíz de la decisión del gobierno español, y varios otros o no tomaban pasajeros, o estaban cerrados.

“En muchos hoteles comenzaron a cancelarse las reservas. El sábado a la noche en un momento no sabíamos dónde íbamos a dormir: todos los Airbnb que consultábamos dudaban por miedo a multas por el estado de alarma en España”, explica Hernán. Sucede que en ese país, el presidente Pedro Sánchez decidió tras los más de 7000 casos de coronavirus, que por las próximas dos semanas los españoles tendrán prohibido circular por la calle excepto para ir o volver del trabajo, hacer compras indispensables, asistir a mayores, niños o dependientes, pasear animales domésticos, sacar efectivo e ir a centros de salud.

Al llegar a España, la pareja de argentinos ya tenía previsto el alquiler de un auto, y eso les permitió trasladarse sin problemas hasta lo de una amiga en Madrid, que les dio alojamiento por los próximos días luego de que les cancelaran las reservas, hasta tanto tengan novedades sobre su regreso al país que en principio estaba previsto para el 23 de marzo.

“Nos inscribimos en el formulario de Cancillería. Lo peor es la incertidumbre. En este momento estamos a la espera que se contacten con nosotros y nos digan la fecha en la que deberíamos volver, pero hasta ahora no tuvimos novedades”, reclama.

La línea aérea de bandera, Aerolíneas Argentinas, es la única compañía autorizada para la realización de vuelos especiales a las zonas de riesgo. Pablo Ceriani, presidente de AA, aseguró días atrás que la aerolínea ya tenía registrados 5400 pasajeros para repatriar. Confirmó además que el primer vuelo para traer de regreso a argentinos que hayan quedado varados por la crisis generada por la pandemia partirá este miércoles 18 de marzo desde la ciudad de Miami, con destino a Buenos Aires. En cuanto a los vuelos desde Madrid, los primeros saldrán del Aeropuerto Internacional de Barajas los días 19 y 21 de marzo.

Hernán sostiene que las informaciones de Cancillería y Aerolíneas no son claras, y que la ansiedad crece ante la falta de respuestas sobre los pasos a seguir. “Ayer fuimos hasta el aeropuerto, la gente de Aerolíneas nos dijo que ya no tenían nada que ver, que los vuelos de repatriación los organiza el consulado. Ahora desde cancillería nos mandan con Aerolíneas, que no nos contestan”, cuenta.

La pareja dice entender lo inusual de la situación para la que nadie está preparado, pero explican que la falta de información no les permite prever cómo seguirán los próximos días. “Entiendo que el Consulado y Cancillería no están preparados para esta situación, pero al no saber cuándo vamos a volver no podes organizarte, no sabes dónde vas a quedarte, el presupuesto que tenés que tener. Hay mucha gente pasando por lo mismo”, cierra.

