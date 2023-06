El escritor y poeta argentino Alejandro Roemmers participó el pasado 10 de junio del encuentro mundial #NotAlone. La iniciativa, que fue propuesta por el filántropo, la organizó la Fundación Vaticana Fratelli Tutti, entidad creada por el Papa Francisco.

El evento, que fue realizado "en pos de la fraternidad humana", tuvo lugar en la Plaza de San Pedro. Dentro de los participantes se encontraron 30 Premios Nobel de distintas categorías, además de contar con la presencia de cientos de jóvenes de todo el mundo. También se hizo presente el cantante Andrea Bocelli, así como artistas de todo el mundo.

El Papa Francisco anunció que quiere viajar a Argentina en 2024: "Vamos a ver si se puede"

Uno de los ejes principales del encuentro fue promover la cultura de la fraternidad y de la paz. Sumado a esto, buscó favorecer el compromiso personal en opciones y prácticas de reparación, diálogo y perdón, superando la soledad y la marginación que niegan la dignidad humana.

Convocado por el Papa Francisco gracias a la estrecha relación que los une, Roemmers propuso la iniciativa para inspirar a las generaciones futuras a comprometerse a transformar el mundo en un lugar mejor. A fines de abril, el escritor había impulsado una acción similar: el "Abrazo de Asís". Dicho encuentro, organizado en la localidad homónima, tuvo el objetivo de fomentar la paz y el amor entre todos los habitantes del planeta.

"Estamos hoy aquí para producir un gesto de unidad que pueda llegar y ser comprendido por todo el mundo", comenzó Roemmers en si discurso del evento #NotAlone. Haciendo mención a la importancia del abrazo, el filántropo explico que se trata de "un lenguaje que trasciende las palabras, es el idioma del corazón, un refugio que nos fortalece, donde se desvanecen las tristezas y se multiplican las alegrías".

Y agregó: "Ha sido mi sueño convocar a todos, sin exclusiones de ningún tipo, a que se abracen con cariño y sinceridad por el solo hecho de ser hermanos. Tal vez este gesto, este abrazo, a algunos les parezca pequeño e insignificante, pero, todo lo contrario. Basta que hoy, aquí, encendamos una vela para que comience a retroceder la oscuridad".

Asimismo, en el encuentro, Roemmers manifestó que "somos la enorme mayoría del mundo los que queremos la Paz y el amor entre las personas". Por ese motivo, invitó a los presentes a "decirlo al mundo ahora y cada día con nuestros abrazos, nuestros pequeños gestos de bondad, de generosidad y de compasión, que también pueden recorrer el mundo y hacernos bien a todos".

"Debemos cooperar entre nosotros por nuestro propio bien y por el bien y la felicidad de todos. Ahora es el tiempo de la revolución pacífica de la fraternidad. Ese es el gran desafío de nuestro tiempo", concluyó. Al final de la jornada, la representación internacional de jóvenes, tomados de la mano, se unieron en un gran abrazo.

La Fundación Fratelli Tutti, entidad organizadora del evento, fue creada por el Papa Francisco a fines de 2021 con el fin de promover la fraternidad y construir puentes de "amistad social". La institución busca conseguir su objetivo a través de la formación, el diálogo y la contemplación de la belleza expresada en el lenguaje del arte. Se trata de un espacio abierto a la formación de los jóvenes, así como a la creación de proyectos y redes sobre medio ambiente, política, economía y empresa, entre otras temáticas.

Durante el encuentro "Not Alone", los Premios Nobel se reunieron con personalidades de la ciencia, la cultura, el derecho y las organizaciones internacionales para redactar un documento dirigido al Papa Francisco donde llaman al compromiso por la fraternidad humana. Sumado a esto, junto a Roemmers, sentaron las bases de un texto orientado a salvar a la humanidad y guiar a las jóvenes generaciones, pensando en los riesgos que corre la civilización si no cambia. Asimismo, el escrito fue pensado como un gesto permanente para hablarle a la humanidad.

En la jornada expusieron también representantes de organizaciones de Derechos Humanos del mundo. Además, se transmitieron imágenes de la actividad que se realizó en otras ocho distintas ciudades: en Brazzaville (Congo); Trapani (Italia); Bangui (República Centrafricana); en Etiopía; Buenos Aires (Argentina); Nagasaki (Japón); Lima (Perú); Nueva York (Estados Unidos) y en Jerusalén (Israel).