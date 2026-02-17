Samid volvió en vuelo sanitario desde Punta del Este y apuntó contra Kicillof: “No me dieron pelota”

Alberto Samid fue trasladado este martes 17 desde Punta del Este a Buenos Aires en un vuelo sanitario, luego de permanecer internado en el Sanatorio Cantegril por un cuadro que, según relató, comenzó como una infección urinaria y derivó en la detección de un virus en sangre. Antes de abordar el avión, el empresario cargó públicamente contra el gobernador Axel Kicillof y contra la Secretaría de Turismo bonaerense por no haber intervenido —según su versión— para facilitar el operativo.

En horas de la mañana, se conoció que el “Rey de la carne” estaba internado en un sanatorio de la costa uruguaya, desde el cual tanto él como su esposa, solicitaron ayuda para conseguir un avión sanitario.

La ayuda llegó por parte del ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, quien en sus redes confirmó la charla entre ellos. “Ya hablé por teléfono con Alberto. Él es paciente de una prepaga e intermediamos para que puedan traerlo a Buenos Aires en un vuelo sanitario y recuperarse más cerca de su casa. Fuerza!”, publicó.

“Estoy estable, estoy tranquilo, pero sigo con el virus adentro. Tengo que irme rápido para que me detecten qué carajo es. Acá no me lo pudieron detectar”, afirmó Samid antes de abordar el avión sanitario. Según se supo, el empresario fue al médico por una infección urinaria, pero allí le descubrieron un virus en la sangre que complicaba el cuadro.

Ante la falta de diagnóstico, el empresario estaba apurado en abandonar el sanatorio donde se encontraba para poder ser atendido en Argentina. “Me tenía que rajar rápido para allá y me volví loco para que venga un avión de 40 minutos, que lo pagaba yo. ¿Para qué m***** tenemos la Secretaría de Turismo si no es para ayudar?”, cuestionó tras denunciar que no recibió la ayuda de la secretaria ni del gobernador Kicillof.

“Ninguno de los dos me dio pelota. Los dos se hicieron los boludos. Si me pasa a mí, que soy un tipo conocido... pobre de alguien que no es conocido. Ni le atienden el teléfono”, expresó.

Ante las críticas sobre la asistencia brindada al empresario, y los cuestionamientos respecto de si puede salir del país por su situación judicial, Kreplak volvió a referirse al tema en sus redes, “siempre que puedo intervengo yo, o mi equipo, para ayudar. A cualquier ciudadano. Es parte del laburo de ser médico y más funcionario”.

Tras varias horas de espera y sin respuestas claras, finalmente se activó el traslado sanitario. Alberto Samid llegó en ambulancia al aeropuerto de Laguna del Sauce y desde allí voló a Buenos Aires para seguir con los estudios y el tratamiento. Aunque se quejó por las demoras, el empresario agradeció la atención médica recibida en Uruguay y remarcó la urgencia del traslado.

