Destituyen a una jueza de La Rioja por haber pedido una coima millonaria para agilizar un expediente

La jueza de La Rioja Norma Abate de Mazzuchelli, fue destituida de su cargo luego de haber sido denunciada por pedir 8 millones de pesos de coima para agilizar el expediente de una sucesión. La resolución fue tomada por un jury de enjuiciamiento que consideró que Mazzuchelli incurrió en el "mal desempeño de sus funciones".

El jurado estaba integrado por seis miembros que resolvieron que la magistrada actuó "en virtud de las conductas lesivas para los intereses de la sociedad, la manifiesta indignidad moral demostrada y el quiebre de la confianza pública en la magistratura".

Este caso se conoció a mediados del pasado mayo cuando la jueza fue denunciada por una comerciante de La Rioja y se hizo un informe en Telenoche. "Desconozco eso", fue la defensa que ensayó Abate de Mazucchelli cuando fue abordada por una de las periodista.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A través de un video que realizó Telenoche se ve a la jueza en diálogo con la denunciante, Manuela Saavedra a quien le dice: “¿Cuánto creés que podés (pagar)?”. “¿Quién te hizo todo? ¿Quién te manejó todo? Acá no fueron los abogados”. “Es simple, Manuela. Acá nadie te va a poner un revólver en el pecho”, le dice Abate de Mazzucchelli tras anotarle en una libreta el número 8, a modo de sugerencia de un monto posible para la hipotética suma de dinero a entregarle, en millones, según dijo la denunciante.

Los jueces, además, rechazaron las diferentes nulidades que habían sido planteadas por la defensa de la jueza, entre ellas una vinculada a su pedido de renuncia previa. Pero ese pedido fue rechazado, ya que se trataba de una estrategia para no perder sus beneficios como la jubilación de privilegio.

La denuncia contra la jueza por un pedido de coimas por $ 8.000.000

Manuela Saavedra, dueña de una librería que queda a solo tres cuadras de los Tribunales riojanos fue quien realizó la denuncia. Ella había sido designada como administradora de una sucesión en la que también había sido declarada heredera.

Quién era Roberto Porretti, el exintendente de Pinamar que intentó escapar de la policía y fue condenado por coimas

El trámite comenzó cuatro años atrás y se había llegado a la instancia de liquidación de los bienes de la sucesión y esperaban desde el 2023 el permiso de la Justicia para disponer de una cuenta bancaria en la que la persona fallecida tenía 87 mil dólares. Tras varias presentaciones no habían logrado avances.

Fue entonces que Saavedra decidió ir por su cuenta a la Cámara Cuarta donde tramitaba la sucesión. Allí fue que se encontró con el planteo de Abate, que le pidió plata para agilizar el expediente, según la denuncia. “Me hizo pasar a su despacho posteriormente y entonces me dijo que ella lo conocía a mi tío, que iba a hacer como una excepción, un favor por conocerlo, y me iba a ayudar para sacarlo rápidamente”, contó Saavedra, quien indicó que la magistrada le contó que ganaba muy poco y que "por eso no se interesaba en las causas".

“Le agradecí y le dije que no le iba a quitar más tiempo, que me retiraba. Me dijo: ‘No te olvides de mí'. Llamativamente fue a mi lugar de trabajo por la tarde y me dijo que para el otro día podía tener resuelto el tema, que podíamos empezar con los oficios, pero que tenía un costo porque era mucho trabajo. Al otro día me envió a una señora que dijo trabajar con ella, se llama Elba, se presentó así. Me mandó a buscar porque ya estaban los escritos para que realicemos los oficios”, continuó la mujer.

Por ese motivo, fue nuevamente al despacho de Abate de Mazzuchelli, pero con una cámara oculta, que es la que se mostró en el informe. “Ahí ya las cosas fueron cambiando porque me empezó a decir que iba a regular unos honorarios y que iban a ser los suyos. ‘Me entendés porque sos inteligente’", detalló.

"Y hablando del retiro de fondos en un momento de la conversación toma una libreta y anota un número ocho. Dije: ‘¿ocho millones? No le puedo pagar eso’. Y tachó el ocho y escribió un cinco. Le dije: ‘Usted sabe que estoy con muchísimas deudas’”, relató la denunciante.

“Tuve mucho miedo porque notaba en ella que esto lo hacía con total naturalidad. Pasé muchas noches pensando esto de la coima. A mí me tocó la lamentable experiencia de dar con una jueza corrupta. Quien yo entiendo que debe defender tus derechos está yendo sobre ellos. Entonces perdés mucha confianza en la Justicia, no sabés qué te puede suceder. Yo solamente espero que esta denuncia sirva para que estos hechos no sucedan nunca más, que otra persona no tenga que pasar por eso”, cerró.

RB CP