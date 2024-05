La jueza Norma Abate de Mazzucchelli, presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de La Rioja, y a su vez vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, renunció luego de ser denunciada por una comerciante por pedir $8 millones para agilizar una sucesión. Sin embargo, el Tribunal Superior de la provincia no aceptó la renuncia, según informó Clarín, ante lo que la suspendieron de su cargo preventivamente y le abrieron un sumario.

La causa quedó en manos del fiscal Luis González Aguirre que imputó a la camarista por exacción ilegal, delito que contempla una pena de 1 a 4 años de prisión e inhabilitación especial de 1 a 5 años al "funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden".

Abate de Mazzuchelli dispone de los fueros que le da su cargo en el Poder Judicial. Sin embargo, si los pierde y la causa avanza, podría ir a juicio oral por el hecho. Sumado a esto, el caso será elevado a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de La Rioja, a la vez que la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina solicitó la suspensión preventiva de su cargo como vicepresidenta primera.

La Corte Riojana realizó un Acuerdo Extraordinario que ya fue comunicado por el Tribunal. “Se resolvió la apertura del sumario contra Dra. Norma Abate de Mazzuchelli, la suspensión preventiva en sus funciones como jueza, disponer la designación de instructor encargado de la investigación interna y comunicar por la Secretaria de Superintendencia y Control Judicial de todo lo actuado al Consejo de la Magistratura de La Rioja”, citó el escrito.

La suspensión tendrá vigencia mientras dure el proceso penal y sin perjuicio de la sanción que pudiera corresponderle en el ámbito administrativo a la magistrada. Por su parte la información sumarial será llevada a cabo por el Dr. Raúl Fernando Bazán y como Secretario de Actuaciones al Dr. Pablo Oliva, ambos del Cuerpo de Sumariantes de la Dirección de Sumarios, Secretaría de Superintendencia y Control Judicial.

El gobernador riojano, Ricardo Quintela, se pronunció al respecto y dijo que la jueza "está atentando contra la confianza del pueblo".

Por su parte, el gobernador Ricardo Quintela impulsó una investigación ante los hechos "inaceptables y de una gravedad absoluta". "La jueza Abate de Mazzuchelli, apuntada por pedir coimas para resolver distintos casos, está atentando contra la confianza del pueblo riojano en la Justicia; por ello, solicité la separación de su cargo y la investigación de esta situación", indicó el mandatario provincial a través de su cuenta de X (antes Twitter).

"Hace ya un tiempo, he impulsado y hablado sobre el límite de la periodicidad de las y los jueces para evitar, entre otras cosas, vicios en el correcto accionar que debe tener la Justicia; es por eso que las y los convencionales constituyentes están tratando este tema para la Reforma Constitucional. Es necesario para nuestra sociedad", continuó. "Las y los riojanos merecen una Justicia transparente que esté de su lado garantizando el cumplimiento de sus derechos", cerró.

En tanto, la Legislatura provincial emitió un comunicado en el que solicitó al Jurado de Enjuiciamiento iniciar con el proceso en contra de la magistrada. “La vicegobernadora Teresita Madera en su carácter de presidenta de la Cámara de Diputados de la Provincia instruyó a las y los legisladores que forman para del Jurado de Enjuiciamiento a avanzar en forma urgente en el proceso que marca la Constitución Provincial ante la denuncia de público conocimiento en contra de la jueza Norma Abate de Mazzucchelli, con el objetivo de garantizar una Justicia transparente, y asegurar los derechos de las y los ciudadanos”, indicó el escrito.

El caso contra Norma Abate de Mazzucchelli

El hecho se conoció a través de un informe de Telenoche Investiga, donde la denunciante, que se identificó como Manuela Saavedra, contó que recibió de una herencia de su tío, Norberto Arias. También explicó que ella es la administradora de esa sucesión, que les corresponde a los sobrinos y a una hermana viva del fallecido, que no tenía hijos.

“Hace cuatro años que estamos con este tema; por distintos motivos fue muy lento el proceso. Hacía bastante tiempo venía pidiendo la liberación de fondos, los necesitaba para cumplir con los gastos de sucesión. Y siempre había un motivo por el cual no se me entregaban esos fondos”, explicó Saavedra, quien consideró que la causa se dilataba a propósito.

De esa manera, fue a ver a Abate de Mazzuchelli al juzgado, siendo que la primera vez que habló con ella fue para saber qué sucedía con el expediente. “Me hizo pasar a su despacho posteriormente y entonces me dijo que ella lo conocía a mi tío, que iba a hacer como una excepción, un favor por conocerlo, y me iba a ayudar para sacarlo rápidamente”, contó Saavedra, quien indicó que la magistrada le contó que ganaba muy poco y que "por eso no se interesaba en las causas".

“Le agradecí y le dije que no le iba a quitar más tiempo, que me retiraba. Me dijo: ‘No te olvides de mí'. Llamativamente fue a mi lugar de trabajo por la tarde y me dijo que para el otro día podía tener resuelto el tema, que podíamos empezar con los oficios, pero que tenía un costo porque era mucho trabajo. Al otro día me envió a una señora que dijo trabajar con ella, se llama Elba, se presentó así. Me mandó a buscar porque ya estaban los escritos para que realicemos los oficios”, continuó la mujer.

Por ese motivo, fue nuevamente al despacho de Abate de Mazzuchelli, pero con una cámara oculta, que es la que se mostró en el informe. “Ahí ya las cosas fueron cambiando porque me empezó a decir que iba a regular unos honorarios y que iban a ser los suyos. ‘Me entendés porque sos inteligente’", detalló.

"Y hablando del retiro de fondos en un momento de la conversación toma una libreta y anota un número ocho. Dije: ‘¿ocho millones? No le puedo pagar eso’. Y tachó el ocho y escribió un cinco. Le dije: ‘Usted sabe que estoy con muchísimas deudas’”, relató la denunciante.

“Mirá, Manuela, ¿quién te hizo todo? ¿Quién te manejó todo? No fueron los abogados. Si vos no querés o no podés, no lo hagas, no se hace por obligación, se hace por reconocimiento. Si vos no podés, no lo hagas; nadie te va a poner un revólver en el pecho”, le contestó la jueza, según quedó registrado.

A raíz de rechazar la nueva suma, Saavedra afirmó que la magistrada le preguntó cuánto le podía pagar. “Tuve mucho miedo porque notaba en ella que esto lo hacía con total naturalidad. Pasé muchas noches pensando esto de la coima. A mí me tocó la lamentable experiencia de dar con una jueza corrupta. Quien yo entiendo que debe defender tus derechos está yendo sobre ellos. Entonces perdés mucha confianza en la Justicia, no sabés qué te puede suceder. Yo solamente espero que esta denuncia sirva para que estos hechos no sucedan nunca más, que otra persona no tenga que pasar por eso”, cerró.

Ante este escenario, la mujer denunció a la jueza por el presunto delito de concusión, motivo por el cual la ONG Poder ciudadano habilitó el número 51147200 para obtener nuevas denuncias. Entre las pruebas que trascendieron en la columna noticiosa están la declaración de la víctima y un video obtenido de una cámara oculta de cómo la funcionaria judicial le pide la plata. En el comienzo de la nota una periodista se acercó a Abate de Mazzucchelli y le preguntó sobre el caso: “Desconozco eso. ¿Cuál denuncia?”, preguntó la acusada.

