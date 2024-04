El abogado Fernando Burlando afirmó este martes que apelará la condena de su cliente, el exgobernador de Entre Ríos y exembajador en Israel, Sergio Urribarri, en la causa donde se lo investigó por delitos de corrupción. Sumado a esto, indicó que denunciará a miembros de la Justicia y a un medio, aunque no aclaró por qué delitos.

Las declaraciones tuvieron lugar en una conferencia de prensa citada por el equipo de abogados de Urribarri, que también incluye a los letrados Javier Ignacio Baños y Leopoldo Cappa. En la misma, adelantaron que la denuncia será contra el Procurador general Jorge García para pedir su destitución, así como contra otros fiscales y jueces que intervinieron en el proceso judicial e incluso el medio entrerriano ANÁLISIS.

Al respecto, informaron que “se ha decidido solicitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los términos del artículo 14 de la Ley 48 y el señor Sergio Uribarri ha solicitado al estudio del doctor Fernando Burlando que se radiquen las denuncias correspondientes contra todos los funcionarios involucrados y que se inicie el proceso constitucional para requerir la eventual suspensión y posterior destitución del señor procurador Jorge Almícar Luciano García”.

Con respecto a la denuncia de ANÁLISIS, precisaron que "se ha denunciado ante la justicia federal un renombrado titular de un portal de comunicaciones", aunque no aclararon por qué delitos. En ese sentido, detallaron que en dicho sitio "se publicaban notas o pseudo notas periodísticas contra ciertas personas a las que previamente se había decidido investigar".

"La Fiscalía Anticorrupción, paradójicamente, ha levantado estas noticias criminales y se han instruido investigaciones plagadas de arbitrariedades e irregularidades”, añadieron. En esa línea, Burlando denunció la existencia de "un entramado judicial periodístico perpetrado en contra de Sergio Urribarri".

Según Fernando Burlando, "se violaron la Constitución Nacional, la Constitución de la provincia de Entre Ríos, el Código de Procedimiento y una multiplicidad de leyes nacionales y provinciales".

Por su parte, desde ANÁLISIS le recordaron al abogado que dicho medio periodístico "desde 1990 viene denunciando hechos de corrupción política, entre otras tantas, que varias de ellas luego fueron confirmadas en investigaciones judiciales, incluso con numerosas condenas y varias de ellas con prisión efectiva".

También le recriminaron a Burlando que "quiso dar a entender" que Daniel Enz, director de ese medio, fue imputado en una causa formulada en la Fiscalía de Gualeguaychú “por reproducir imágenes pornográficas infantiles y revelación de información registrada en archivos de datos personales, artículos 128 y 157 bis del Código Penal”.

Daniel Enz, director de ANÁLISIS.

"Denuncia que la Fiscalía en 2018 archivó, lo cual para Burlando es 'un escándalo institucional con pocos precedentes', aunque quedó claro que jamás averiguó de qué se trataba. Aquella causa fue una auténtica farsa y por ende fue archivada a las pocas semanas. Se trató de la investigación periodística de Enz sobre los abusos sexuales perpetrados por el abogado 'ilustre' de Gualeguaychú, Gustavo Rivas, que derivó en la investigación penal y en la condena a 23 años de prisión, después de 24 meses de intenso trabajo en silencio", explicaron desde ANÁLISIS, a la par que remarcaron que fue el medio "que más causas de abusos de menores denunció, con condenas ejemplares".

Sumado a esto, el portal denunció que tanto Baños como Burlando "vienen insistiendo de modo irresponsable e inescrupuloso" con relacionar a dicho medio con una causa con menores de Oro Verde. Al respecto, precisaron que "una persona allegada a este medio -que nunca fue socia de nadie y jamás se ejerció defensa periodística alguna de él (...)- estuvo involucrada, fue condenada y cumple pena de prisión en la Unidad Penal número 1".

Luego de que trascendiera la denuncia contra Enz, los periodistas de Clarín Daniel Santoro y Claudio Savoia enviaron su apoyo hacia su colega. "Todo el apoyo a Daniel Enz que está siendo presionado por el abogado del ex gobernador Sergio Urribarri, Fernando Burlando, por sus investigaciones", indicó. "Burlando le hizo una denuncia penal a Enz cuyo objetivo es la intimidación", completó Santoro.

Las presuntas irregularidades en la causa y "el temor de parcialidad"

Durante la conferencia de prensa, los letrados también expusieron las "inconsistencias" que señalaron en la causa que condenó al exfuncionario. Al respecto, Burlando informó que en el transcurso de esta semana y la próxima "se presentará el juicio político, al algún jury y alguna denuncia". "El tema es que conociendo cómo se manejan los fiscales en casos de corrupción, no nos da mucha seguridad hacer una denuncia en Paraná", deslizó.

En ese sentido, Baños indicó que "son algunos votos, algunos dictámenes, los que nos llaman la atención de muy puntuales funcionarios y muy puntuales miembros del Ministerio Público". "Creemos que se ha vulnerado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la nación en tres precedentes muy importantes. No se han tenido en cuenta estos precedentes al rechazar las impugnaciones extraordinarias”, explicó.

También se refirió al "temor de parcialidad", donde sostuvo que "la condena del señor exgobernador Urribarri ha sido rubricada por el cuñado de la juez que luego la confirma en segunda instancia". "Las otras juezas que rubrican el fallo en la alzada, una es pareja del procurador, que discrecionalmente ha seleccionado a los fiscales que han actuado en el juicio, y la otra está casada con un enemigo declarado públicamente en multiplicidad de notas periodísticas en contra del señor Urribarri", continuó.

Y agregó: "Pese al grave temor de parcialidad que implica ser juzgado por la esposa de un enemigo público, las otras dos juezas, es decir la cuñada del juez de primera instancia y la pareja del señor procurador general, dicen que no hay imparcialidad. Rechazan las recusaciones y confirman el fallo”.

Sergio Urribarri fue condenado a 8 años de prisión e inhabilitado para ejercer cargos públicos.

Además, mencionó que “el señor procurador general ha decidido que sólo dos fiscales ‘investiguen’ (entre comillas) todas las causas más sensibles de la provincia". "Los ha colocado en una unidad fiscal ‘especializada’, sin ningún criterio objetivo que justifique la quita de las competencias del resto de los colegas del Ministerio Público”, arremetió.

Asimismo, señaló que uno de los fiscales "ni siquiera tiene jurisdicción territorial para actuar en la ciudad de Paraná porque el concurso público que había ganado era para otra localidad". "De manera que bajo el rótulo de combatir la corrupción, lo que se ha hecho es concentrado todo el poder de investigar los delitos políticamente más sensibles en unas muy pocas personas desplazando, como dije al resto del Ministerio", expresó.

"En un proceso judicial sumamente arbitrario donde una de las fiscales ha reconocido públicamente en el mismo alegato que no tenía pruebas, que no había testigos, que no había documentos, se ha impuesto una condena de ocho años de prisión al exgobernador. Esto es muy grave y es también sumamente grave que otra de las fiscales que participó de la acusación, no vamos a hacer nombres propios, haya sido desplazada de su cargo por graves irregularidades, por serios actos de corrupción”, concluyó.

Las anteriores acusaciones de Urribarri a Enz y miembros de la justicia

No se trata de la primera vez que el exgobernador apunta hacia Enz y figuras judiciales. En ese sentido, en febrero de 2022, el entonces embajador declaró en el juicio en su contra que “habría que revisar el accionar de algunos funcionarios judiciales” y que “ninguna de estas causas debería haber llegado a este juicio”.

En aquella oportunidad, Urribarri buscó utilizar la misma estrategia de Cristina Kirchner y vincular maniobras judiciales de la gestión cambiemita con la acusación que recibió. Al respecto, indicó que Rogelio Frigerio "participaba del Gestapo macrista que ahora se está investigando”.

Además, cruzó al periodismo en su declaración: “Esa pata política encontró su pata mediática en el periodista Daniel Enz con un manifiesto antikirchnerismo”. “Mi familia ha tenido que soportar inmundicias y mentiras sobre quienes me han acompañado en mi Gobierno. Un terrible ensañamiento durante seis años”, agregó.

En esa línea, afirmó ante el tribunal que "hasta el inicio de este juicio, nada de lo que ocurrió fue serio" y mencionó a "denunciantes que son conocidos dirigentes políticos del espacio opositor que motorizaron y motorizan presentaciones a partir de publicaciones realizadas por un periodista obsesionado conmigo y devenido desde hace varios años en jugador político con claros intereses", refiriéndose a Enz.

En el pasado, Urribarri también había apuntado de manera directa contra Enz.

El entonces embajador además apuntó a "algunos fiscales, que actuaron con total arbitrariedad y direccionamiento por supuesto al calor de una coyuntura política y no respetaron procedimientos, no respetaron normas" y "jueces de Garantías que no han cumplido su función, se han lavado las manos con tal de no sentirse expuestos, que han hecho oídos sordos, que no han respetado garantías, y lo más grave; han mandado a juicio para que otros se ocupen de resolver".

"Habría que revisar el accionar de esos funcionarios judiciales y el perjuicio que generan en términos de derechos y de garantías. Repito, jueces de Garantías que han hecho oídos sordos", afirmó.

"Ninguna de estas causas debería haber llegado a este juicio. Estamos sentados aquí por carteles en las rutas, por cuatro spots, por una solicitado y por un parador playero. Y hablan de megajuicio, de megacausa, como una forma sutil que busca instalar una condena social. Me pregunto cómo se referirán a las causas terribles que han marcado a nuestra historia si a esto lo llaman megajuicio", planteó.

MB / ED