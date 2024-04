Piden la liberación de Federico Máscolo, el "Lázaro Báez" de Córdoba: "No hay riesgo de fuga, hoy está en la mala"

El empresario contratista Federico Máscolo, apodado como el "Lázaro Báez" de Córdoba, continúa detenido en la cárcel de Bouwer desde hace unos cuatro meses, acusado por lavado de activos y evasión. La Justicia lo investiga por sus vínculos con políticos y las licitaciones públicas que se le adjudicaron, mientras que su abogado Lucas de Olmos aseguró que “todo lo que podía hacer respecto de él y medidas probatorias ya se hicieron”, y pidió su liberación.

“Consideramos que así como a otros coimputados en la causa se les ha permitido bajo fianza permanecer en libertad, es hora de que Máscolo recupere su libertad aún bajo fianza”, declaró en Arriba Córdoba el letrado del empresario. Asimismo, aclaró que “entregaría su pasaporte y estaría a disposición de la Justicia como lo ha estado siempre”.

El abogado argumentó que su cliente tiene “cero riesgo de fugarse” porque “hoy está en la mala”. “Máscolo no es más el que era, entró en una debacle económica. Lo que sucede es que para sostener ese nivel de vida al que estuvo acostumbrado cuando su empresa era próspera, como se dice vulgarmente empezó a hacer una tras otra. Se empezó a meter con prestamistas, empezó a tener bienes que siquiera los pagaba, entonces luego le eran ejecutados”, detalló.

Autos de lujo y decenas de propiedades: quién es Federico Máscolo, señalado como el "Lázaro Báez cordobés"

Y recordó que la “investigación surge por la denuncia de un particular que se siente damnificado por él en las ventas de algunos bienes o de una lancha puntualmente”. “En definitiva, él quiso, y esto lo digo sinceramente porque se lo he dicho, mantener un nivel de vida acorde a cuando la empresa era exitosa allá anterior al 2017″, sentenció.

Ante esta situación, De Olmos dijo que ofrecerán la casa que tiene en el barrio privado Las Delicias como fianza para que le otorguen la libertad. A su vez, sostuvo que Máscolo no está implicado en lavado de dinero, pero que puede “haber alguna evasión impositiva eventualmente”.

“Lavado de activos no porque sería poner en circulación dinero o bienes, que provienen de un hecho delictivo y de delitos graves, como puede ser el secuestro, el tráfico de estupefacientes, el tráfico de personas, etcétera”, consideró.

Allanamientos y secuestros

El defensor de Máscolo también cuestionó que se le sigan atribuyendo bienes que no serían propiedad del sospechoso: “Concretamente en este último secuestro de esos autos lujosos, nada tiene que ver, siquiera los ha compartido, no los ha usado. Se dijo también que los tenían un par de años cada uno de ellos y esto no es así. De hecho, Katz (dueño de la casa allanada en Valle Escondido) ha negado cualquier relación comercial con Máscolo”.

Córdoba: la UIF informó millonarios desembolsos de la Provincia a Federico Máscolo

Por eso, De Olmos planteó que cada uno de los implicados debe “responder por los bienes que le han sido secuestrados en su domicilio” y aclaró que Máscolo lo hará por los bienes que le secuestraron en particular.

Sobre los departamentos que el contratista tiene en Miami, justificó: “Máscolo tuvo su pico allá por el año 2016-2017, fruto de la obra pública. Esas adquisiciones de inmuebles han sido en forma escalonada, han sido en forma progresiva, porque la empresa era una empresa que estaba consolidada. Y ha pasado las inspecciones de la AFIP en el año 2017, después de 2017 dos inspecciones más. Es decir que, en definitiva, estamos a la expectativa de ver qué es lo que nos dicen, con la abultada prueba que hay”.

Quién es Federico Máscolo y por qué lo apodan "Lázaro Báez"

En los últimos días, la Justicia incautó varios autos de lujo, dinero en dólares y tiene en la mira múltiples bienes en el exterior de Federico Máscolo, apodado como "Míster Músculo". Se trata de un empresario de la construcción que está detenido desde fines de 2023, imputado por presunto lavado de activos a través de la obra pública por adjudicación con la provincia de Córdoba y la municipalidad de San Francisco, por lo que fue señalado como el "Lázaro Báez cordobés", por el dueño de la ex Austral Construcción.

Máscolo, dueño del pool conformado por MB Constructora, Máscolo Constructora y MH SRL, entre otras, posee un alto nivel de vida y ostenta un patrimonio registrable importante. Tendría a su nombre 12 departamentos en Miami (Estados Unidos), otro en Punta del Este (Uruguay) y más inmuebles distribuidos en Puerto Madero y en barrios privados de Córdoba, como en Las Delicias y en La Cuesta. Además, tiene una espectacular flota de 14 vehículos, compuesta por siete autos de alta gama, camionetas, motos y motos de agua, entre otros.

Caso Máscolo: vinculan al empresario con el hermano del presidente de Instituto

El empresario, que en la causa que lleva adelante el fiscal federal Enrique Senestrari está detenido junto a otras ocho personas y con otras 33 en investigación, fue apuntado por sus vínculos con el poder cordobés. En esa línea, se busca corroborar su relación con las gestiones de Ramón Mestre, exintendente de la ciudad de Córdoba, y el exgobernador Juan Schiaretti.

La causa se inició cuando un vecino de Máscolo lo denunció por el incumplimiento en el pago de una lancha que le había vendido. Aunque las partes llegaron a un acuerdo por esa disputa, durante las pesquisas se advirtieron irregularidades entre el patrimonio que tenía declarado el sospechoso y sus ingresos.

En diciembre se realizó un primer allanamiento en su casa del country Las Delicias. Las autoridades encontraron la vivienda revuelta y un doble techo que, se supone, fue vaciado antes de que llegaran los agentes. Al día siguiente el contratista se presentó de manera voluntaria en tribunales y prestó declaración. En ese momento quedó detenido y desde entonces está privado de su libertad. Actualmente Máscolo está imputado por lavado de activos y evasión.

JD / Gi