“El decomiso de bienes a bandas narco requiere leyes especiales para actuar con celeridad”

El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Abel Sánchez Torres, dijo estar totalmente consustanciado con la batalla contra la narcocriminalidad en la provincia.

Durante una entrevista realizada en el programa ‘Con el diario de lunes’, de PERFIL CÓRDOBA, que se emite por Canal 10, señaló varias cuestiones: la necesidad de leyes especiales para “cauterizar” las bandas a partir del decomiso inmediato de los bienes, porque el corazón de sus estructuras está en el lavado de activos; la urgencia de contar con cárceles federales en la provincia, y la necesaria colaboración y circulación de información entre el fuero de narcomenudeo y la Justicia Federal. También señaló que hay que reforzar los recursos tecnológicos y los gabinetes contables para alcanzar ese objetivo. Opinó que es positivo que se cree en Córdoba del Grupo de Operaciones Conjuntas (GOC), un organismo interfuerza que hará inteligencia y operativos de narcotráfico y que fuera anunciado días pasados por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y su par cordobés, Juan Pablo Quinteros.











Sánchez Torres fue enfático al indicar que es imprescindible investigar a las bandas narco en su faz económica. “Podemos investigar consumidores, menudeo, pero si no encaramos el núcleo, el corazón, no tendremos los resultados esperados”. Apeló a la necesidad de medidas urgentes cuando se desbarata una banda, como el congelamiento de activos y el decomiso de bienes, con la salvedad de que hacen falta leyes especiales que regulen esos institutos.

“A través de una ley del Congreso de la Nación hay que perfilar los casos donde rápidamente se puede producir un decomiso de bienes, como vehículos, aeronaves, propiedades, para ser afectados a la lucha contra el narcotráfico –señaló–; ésto necesita celeridad”.

El Código Penal argentino prevé la figura de decomiso, pero se ejecuta cuando la sentencia está firme. “Sabemos que eso puede llevar varios años y los bienes se deprecian por la inflación”, explicó y agregó que una solución podría ser contar con seguros de caución “para aquellos casos en que el imputado resulte absuelto”.

El magistrado admitió que “la lucha contra el narcotráfico es desigual”, porque son organizaciones criminales que reclutan gente en sociedades vulnerables.

“Rápidamente los pone a disposición del narcotráfico. El Estado va siempre detrás”, opinó y dijo que ese es el motivo por el cual deben disponerse de más recursos humanos y técnicos, deben crearse agencias de las que participen conjuntamente la Dirección de Migraciones, Afip, Gendarmería, Prefectura.

Una deuda pendiente. Sánchez Torres recordó que a comienzos de los 2000, durante la presidencia de Néstor Kirchner, él pidió al entonces ministro de Justicia, Gustavo Béliz, la construcción de una cárcel para presos federales en Córdoba.

A más de dos décadas, la iniciativa nunca prosperó. Señaló que es necesaria una en la provincia, porque el encarcelamiento de líderes y miembros de bandas narcocriminales requiere de medidas de seguridad excepcionales. “Estas organizaciones criminales continúan trabajando desde la detención. Lo único que estamos haciendo es cambiar el lugar desde donde se dan las órdenes”, subrayó.

En la última visita a nuestra ciudad, Bullrich recibió una nueva solicitud de las autoridades de la Justicia Federal para levantar una cárcel.

Sánchez Torres sostuvo que “si no hay fondos para una obra estatal, que se contemple una concertación público privada para habilitar, aunque sea algunos módulos”.





Santa Fe tendrá una cárcel federal. Se está construyendo en la ciudad de Coronda. “Todos los recursos se están volcando a Rosario, pero no es un punto aislado del narcotráfico. Nosotros estamos al lado. Podemos recibir bandas que pasen la frontera”, advirtió el magistrado.

Junto a las autoridades provinciales y nacionales, se prevé instalar en Morteros, Brinkman, San Francisco y Arroyito, grupos de Gendarmería, no sólo preventivos, sino capacitados para hacer tareas de investigación.

El camarista fue contundente a la hora de evaluar la situación actual. “No creo que Córdoba no tenga bandas de narcotraficantes, porque existen en todo el país”. Señaló estar convencido de que Argentina no es sólo un lugar de tránsito. Y agregó que no sólo la frontera con Santa Fe es permeable porque hay una puerta complicada en el norte de la provincia.

Consultado sobre por qué hay tan pocas investigaciones de narcolavado frente a un gran número de operativos por narcomenudeo, el presidente de la Cámara Federal aconsejó “dejar de lado los egos de los investigadores”, para poder compartir información que llegue a la Justicia Federal con el fin de llegar a los eslabones más altos de las bandas.