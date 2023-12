Detenido Federico Máscolo, la Justicia investiga qué contratos tuvo con las gestiones Mestre y Schiaretti

El miércoles 13 de este mes fue detenido Federico Guillermo Máscolo. La investigación se había iniciado por una presunta estafa que se denunció en la Justicia provincial. Un vecino le vendió una lancha y otros vehículos pero, al parecer, no le terminó de pagar. Según su abogado ya hubo un acuerdo entre ambos en la sede judicial ordinaria.

Cuando la pesquisa comenzó a escarbar sobre su patrimonio, saltaron las sospechas y dudas: si en la actualidad no tiene actividad económica registrada, ¿cómo mantiene un alto nivel de vida y ostenta un patrimonio registrable importante? Por esa razón, comenzó a intervenir la Fiscalía Federal 1, subrogada por Maximiliano Hairabedián. El expediente está radicado en el Juzgado Federal 2, de Alejandro Sánchez Freytes.

El martes 12 de diciembre último la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó la vivienda de Máscolo en el country Las Delicias. Cuando los efectivos ingresaron encontraron un desorden similar al que dejan delincuentes cuando ingresan a robar: ropa tirada en el piso, cajones vaciados. Pero el dato no menor fue el hallazgo de un doble techo de donde, aparentemente, se habrían sacado elementos que se mantenían guardados. Las huellas mostraban apuro en la huida. En ese operativo, no se halló el teléfono celular.

DOBLE TECHO. La PSA descubrió un aparente escondite vacío en uno de los dormitorios. Cuando la casa de Las Delicias fue allanada se encontró todo revuelto, como si alguien hubiera salido de apuro llevándose elementos importantes.

Al día siguiente –relató a este medio su defensor, Marcos Juárez– se presentó espontáneamente en tribunales. En el mismo momento, brindó declaración indagatoria, respondió preguntas y quedó detenido. Tampoco llevó consigo su teléfono celular, un elemento que los investigadores consideran importante para la causa. L

a imputación es por lavado de activos en carácter de autor. Lo alcanza también al dueño de una concesionaria de autos de Nordelta, Buenos Aires, Ricardo José Sodo Toranzo, en carácter de partícipe. Allí Máscolo compró un Mercedes Benz y un VW Golf. Para la justicia es sospechoso de ser un prestanombre.

El delito precedente por el cual se configuraría el lavado es evasión impositiva, por el momento. La pesquisa ha puesto bajo la lupa también los servicios que prestó a la Provincia y al Municipio a través de las empresas que fundó: Mascolo Constructora SA, MB Constructora SA, EME H SRL (en formación), MH Empresa de Servicios SRL. Si se constata que hubo irregularidades en contrataciones –por licitaciones o directas– la causa podría tomar otro cariz.

La base para la imputación por lavado son vehículos y departamentos que, según la fiscalía, los habría adquirido sin poder justificar los fondos para las transacciones. Los vehículos son:

-Un Mercedes Benz GLC AMG LINE, tipo todo terreno, modelo 2017, que habría comprado en mayo de este año y fue inscripto a nombre de Ricardo José Sodo Toranzo (el vendedor) el 28 de septiembre de 2023. El valor del vehículo en el momento de la transacción era de $ 30 millones.

-Un VW GOLF GTI, modelo 2017, también inscrito a nombre de Ricardo José Sodo Toranzo en enero pasado, de cuyo valor ascendía a unos $ 24 millones.

-Una lancha Yamaha modelo FAT 1100 AG que habría sido adquirida con anterioridad al 28 de octubre de 2019 y cuyo valor ascendía a US$ 40 mil.

Los inmuebles detectados son dos departamentos del complejo Villa Sol comprados antes del 28 de octubre de 2019, valuados en US$ 40 mil y US$ 50 mil, respectivamente. Pero, además Afip identificó 30 inmuebles que serían de su propiedad y que no figuran registrados a su nombre.

La defensa. El abogado defensor, Marcos Juárez, el jueves pasado presentó documentación al Juzgado para explicar con qué fondos se compraron cada uno de los inmuebles y vehículos. Dijo que hay bienes judicializados por el divorcio con su exesposa, Andrea Paola Benítez, y que la lancha que no terminó de pagar la devolvió porque es motivo de otro expediente donde se alcanzó un acuerdo con la víctima, un vecino de Las Delicias.

INCIDENTE EN 2015. Con una Land Rover su esposa, Andrea Benítez, rozó y lesionó a inspectores municipales durante una madrugada. Iba con Claudia Mestre, hermana del intendente. Ese auto se entregó como parte de pago de un Mercedes Benz por el que está imputado.

El Mercedes Benz tiene una historia conexa. El abogado explicó que parte del pago se hizo con una camioneta Land Rover Range. Ese vehículo fue protagonista de un episodio en octubre del 2015 cuando, durante una madrugada, Benítez rozó y lesionó a dos inspectores de tránsito realizando una maniobra prohibida –giro en U– en Bv San Juan y Cañada. En la camioneta iba Claudia Mestre, hermana del por entonces intendente. Ambas mujeres presentaron alcoholemia positiva.

El abogado Marcos Juárez explicó que al no haberse cancelado el pago del Mercedes Benz estaban en tratativas para devolverlo y recuperar la Land Rover.

Una investigación periodística sobre las off shore

El periodista Lázaro Llorens publicó en mayo del 2020 un informe en el sitio stripteasedelpoder.com donde expuso una serie de documentos sobre sociedades off shore a nombre de Federico Máscolo en Estados Unidos. Ese trabajo f ue incorporado al expediente y se están cursando oficios judiciales para confirmar su existencia.

En 2017 fueron creadas las sociedades Creska 731 LLC y Berfransan 402 LLC. En 2018, fue registrada Berfransan 724 LLC. Para el trámite notificó el domicilio postal 4111 South Ocean Drive Unit, un edificio multiuso ubicado en Florida, Estados Unidos. Como esas empresas no son motivo por ahora de la imputación, Máscolo no fue indagado sobre el tema.

Amistad y contratos

Federico Máscolo es amigo entrañable de Ramón Mestre, aunque dicen desde el entorno del exintendente que hoy están distanciados. Eran amigos del barrio e integraron el mismo equipo de rugby del colegio Taborin cuando eran jóvenes.

Un episodio los colocó en el candelero de la farándula. Supieron llegar juntos en plena temporada de verano a Carlos Paz a bordo de un Porsche. Mestre ya era intendente.

Ante la consulta de este medio sobre si existieron contrataciones de las empresas de Máscolo durante su gestión, la respuesta enviada por Mestre fue: “No hay nada que lleve mi firma; sí hizo muchas obras para la Provincia”.

Se publica en este informe la imagen de un contrato de 2011 para la reparación de escuelas en San Francisco. Por los vínculos de amistad, el protagonismo político y el momento en que crecieron las empresas de Máscolo, la Justicia procura saber si las contrataciones se hicieron en regla.

El defensor de Máscolo, Marcos Juárez, aseguró a PERFIL CÓRDOBA que sus empresas también hicieron obras para la ciudad de Córdoba pero no precisó quién firmó esos contratos y si venían desde antes de que Mestre accediera a la intendencia.