El fiscal Raúl Garzón pidió más cárceles en Córdoba: “Hagamos todas las que hagan falta”

El fiscal Raúl Garzón fue tajante con respecto a la situación de inseguridad en la provincia de Córdoba. El funcionario reconoció que “el poder judicial ha existido la puerta giratoria” y que “faltan cárceles en la provincia”.

Apunta principalmente a la situación de los jóvenes, a quienes considera que se encuentran sin la contención necesaria con respecto a la falta de inserción educativa y la inserción laboral.

“Lo que se vive hoy. no es por lo de ayer (caso del asesinato de otro vecino en la capital cordobesa) es por lo que viene sucediendo en la sociedad hace años”, enfatizó el fiscal.

En declaraciones a “Siesta Animal” de radio Mitre, dijo sin tapujos “en nuestro poder judicial ha existido la puerta giratoria. Lo digo con vergüenza”. Pidió la construcción de cárceles urgentes en la provincia, para alojar a todos los detenidos que hagan falta: “hagamos todas las cárceles que hagan falta. No lo digamos con espanto. Lo digo con profunda convicción y dolor. No somos los países de Europa”, sentenció.

Garzón se convirtió en el responsable del control de la calle que ejerce la Justicia y es quien tiene a cargo las causas que más preocupan por su sensibilidad al poder como las movilizaciones de los empleados públicos y organizaciones sociales.

Raúl Garzón, el fiscal del Distrito 3 Turno 7, tiene contactos directos con todo el arco político, sindical y social desde hace meses. En 2013, tuvo a su cargo la causa del autoacuartelamiento policial y en 2016, le tocó instruir el golpe comando a la casa de Cofico en la que cenaban políticos y altos funcionarios del Poder Judicial. Actualmente es el responsable del la causa por la muerte de bebés en el Hospital Neonatal de la capital.

“No quiero pensar que nadie esté en libertad porque no hay lugares en las cárceles. Pues que construyan cárceles si es necesario tener más gente privada de su libertad”, agregó sin tapujos.

Las posibles soluciones

La prioridad para Garzón es focalizar todas las acciones en los jóvenes cordobeses. Afectados por muchas crisis, tanto sociales como económicas. Pero principalmente la pandemia del Corononavirus.

“Lamentablemente llegamos tarde. Al joven se los debe ubicar antes. Esos jóvenes no tienen inserción laboral, no tienen inserción educativa. Cuando los jóvenes delinquen tengamos respuestas en salud y en penitenciaría también. La pandemia ha traído muchos problemas. El mayor virus que nos ha dejado la pandemia es la impunidad.”, indicó.

Para comenzar a delinear una salida, Garzón considera debe abordarse en de una manera interdisciplinariamente. “Si usted me sentara en una mesa para analizar, me sentaría primero con los ministros de Educación, Desarrollo Social y las otras áreas. Quisiera que hagamos proyectos a más largo plazo con beneficios. Preocupémonos de la escuela. De los jóvenes que están en la calle. Si no se ataca desde antes estamos simplemente trabajando en el último estamento del problema con una sanción que es lamentable, la sanción represiva del estado, la aplicación de la ley”.