Día no laborable viernes 15 de agosto: cómo funcionan trenes, bancos y comercios

Los servicios de trenes y micros urbanos variarán su frecuencia y alcance de funcionamiento a lo largo de este viernes 15 de agosto, establecido como día no laborable por el Gobierno nacional en el calendario 2025 con fines turísticos. En el caso de los organismos públicos y el sector bancario, los días considerados como no laborables suelen implicar suspensión de atención al público.

Según el calendario de feriados bancarios difundido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante la jornada de este viernes no podrán realizarse trámites presenciales ni habrá atención al cliente en las sucursales. ¿Cómo funcionará el transporte público?

Feriados agosto 2025: que ocurrirá para el Día del Niño y la diferencia con el “día no laborable”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En lo que respecta al funcionamiento del sistema ferroviario, desde la empresa estatal Trenes Argentinos informaron que las formaciones funcionarán con cronograma de sábados, es decir con frecuencias reducidas. Los pasajeros podrán consultar los horarios en la página web oficial, donde se encuentran publicados los diagramas correspondientes.

Suspensión de atención al público en las sucursales bancarias

Por su parte, el cronograma habitual de colectivos no sufrirá modificaciones durante este viernes, día no laborable con fines turísticos.

¿Cómo será el funcionamiento del transporte público en CABA durante el día no laborable?

Los subtes y el premetro se encontrarán activos en el horario comprendido entre las 6 de la mañana y las 21 o 22 horas, dependiendo de la línea, según informaron desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). La Línea B operará con horario extendido hasta la 1.30 de la madrugada del viernes. En tanto que, el sistema de bicicletas públicas Ecobici prestará servicio normalmente..

Calendario 2025: ¿es feriado el 15 de agosto?

Según informó la administración porteña, este viernes las escuelas estarán cerradas, así como la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, la Dirección General de Rentas y las sedes comunales. Los hospitales, en tanto, mantendrán en funcionamiento las guardias, las áreas críticas, el SAME y las Unidades Febriles de Urgencia.

¿Cómo funcionará el subte durante el viernes 15 de agosto?

El servicio de recolección de residuos mantendrá su actividad habitual y funcionará con normalidad en CABA este 15 de agosto.

Feriado de agosto: cuánto cobran los empleadas si trabajan el viernes 15 y domingo 17

Viernes 15 de agosto, día no laborable: Cómo funcionará el estacionamento medido en CABA

Las reglas de estacionamiento tendrán variaciones respecto de los días laborables este viernes 15 de agosto: estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21 horas. Además, el estacionamiento medido no tendrá vigencia.

Fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

PM/ff