Feriado de agosto: cuánto cobran los empleadas si trabajan el viernes 15 y domingo 17

El próximo feriado es el 17 de agosto en conmemoración al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, por lo que los trabajadores se preguntan cuánto deben cobrar en caso de que tengan que trabajar.

De acuerdo a la legislación actual, el domingo 17 de agosto es un feriado nacional inamovible, por lo que los trabajadores que deban trabajar en esta fecha, deberán recibir un pago doble por esa jornada. De este modo, así lo indica la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), que establece que los empleados que presten servicios en días feriados nacionales deben percibir una remuneración equivalente al doble de la que corresponde a un día normal.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cómo se paga el viernes 15 de agosto

El Gobierno nacional determinó agregar tres días no laborables al año con objetivo turístico, cuando sean lunes o viernes para generar un fin de semana largo. Para 2025, el Ejecutivo designó el viernes 15 de agosto como uno de esos días. Al ser un día laborable, está en la decisión del empleador si el empleado debe asistir a su puesto de trabajo.

Cuántos feriados quedan en lo que va de 2025

Agosto

Viernes 15 de agosto: día no laborable puente.

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Septiembre

No hay feriados nacionales.

Semana Santa 2025: los destinos más buscados por las familias argentinas

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

MC/ff