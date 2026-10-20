Caso Hernán Casciari: Diego Peretti dijo que no intervino en la gestión financiera de Orsai

Diego Peretti se pronunció públicamente sobre las denuncias contra Orsai Audiovisuales y su fundador, Hernán Casciari, por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos destinados a distintas producciones audiovisuales. El actor aclaró que su participación en La muerte de un comediante, su debut como director, estuvo circunscripta al plano artístico y que no tuvo injerencia en la administración económica del proyecto.

En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Peretti contó que Casciari le propuso llevar adelante la película mediante el sistema de financiamiento colectivo que Orsai había utilizado previamente en La uruguaya. La propuesta contemplaba que quienes aportaran dinero se incorporaran al proyecto en calidad de “socios productores”.

Peretti señaló que fue contratado por Orsai para dirigir el largometraje junto con Javier Beltramino. También asumió el papel protagónico y estuvo a cargo de la escritura del guion, dos tareas que realizó "ad honorem". Sin embargo, buscó dejar en claro que ni él ni su codirector, Javier Beltramino, participaron en la elaboración de esa propuesta ni tuvo a su cargo “la recaudación de fondos, su administración o la gestión financiera del proyecto”.

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“Ninguno de los dos participó en la definición de las condiciones ofrecidas a los socios productores, incluidas las económicas”, aclaró el actor. “Quiero dejar en claro que tanto Javier como yo firmamos contratos con Orsai por honorarios fijos, a cambio de trabajos artísticos concretos”, sostuvo.

En ese marco, Peretti dijo que desde el inicio del proyecto comprendieron que la producción había sido posible por la confianza de miles de personas que habían decidido aportar dinero. “Desde el primer momento fuimos conscientes de que esta oportunidad era posible gracias a miles de personas que habían confiado en el proyecto”, expresó.

“Junto a todo el equipo técnico y artístico, trabajamos muchísimo para hacer la mejor película posible”, escribió al referirse al proceso de realización.

La aclaración llegó luego de que se conociera una presentación judicial contra Casciari y se multiplicaran los cuestionamientos públicos en torno al funcionamiento del sistema de inversión colectiva impulsado por Orsai para sus proyectos culturales. La compañía reunió durante los últimos años a miles de lectores, espectadores e inversores para financiar películas, libros y otras producciones.

Casciari: “Nos equivocamos de buena leche”

Tras la repercusión del caso, Hernán Casciari respondió a la denuncia penal de 18 socios productores de Orsai Audiovisuales con una admisión de errores y un rechazo de las acusaciones de estafa y administración fraudulenta. “Nos equivocamos de buena leche”, sostuvo en un video publicado en sus redes, en el que atribuyó el conflicto a fallas de gestión y comunicación.

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“No supimos hacerlo bien”, reconoció el escritor. Aseguró que durante 2025 pidió disculpas personalmente a los aportantes y reivindicó los veinte años de trayectoria autogestiva de Orsai. Su defensa se apoyó en la ausencia de una intención de engañar: “En ningún caso hubo una estafa ni un fraude”.

Además de Peretti, trascendieron los nombres de otros famosos mencionados en la denuncia penal, como Andy Kusnetzoff, Darío Barassi, Justina Bustos, Verónica Llinás, Agustín “Rada” Aristarán.

Casciari también intentó desvincular a los actores, actrices y demás figuras que trabajaron en los proyectos de la controversia que rodea a la empresa. Esa definición coincidió con el planteo de Peretti, quien destacó que cumplió con sus compromisos profesionales “en tiempo y forma”.

En el cierre de su publicación, Peretti agradeció a quienes confiaron en la realización de La muerte de un comediante. “Estoy profundamente orgulloso del trabajo que hicimos y agradecido con todas las personas que confiaron en nosotros e hicieron posible esta película”, concluyó.

RM/AF