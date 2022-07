El cruce entre Pablo Duggan y Gustavo Lazzari: "Ya que somos amigos de Venezuela traigan novelas de allá"

El conductor Pablo Duggan y el economista Gustavo Lazzari mantuvieron un acalorado debate por el último discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la renuncia de Martín Guzmán en el Ministerio de Economía y la sustitución de Silvina Batakis.

Lazzari es uno de los habitué semanales del programa de Duggan, un formato de debate abierto donde son invitados profesionales, empresarios y políticos de ambos lados de la grieta que se enfrentan en discusiones de alto volumen de voz.

Los chispazos comenzaron cuando el periodista le preguntó a Lazzari qué pensaba de la elección de Batakis al frente del Palacio de Hacienda. Fue entonces cuando en casi dos minutos, el autodefinido "liberal posta" lanzó una centellada de argumentos contra Cristina Kirchner por sentirse insultado en su última intervención el sábado, en Ensenada, en el aniversario por la muerte de Juan Perón.

"Para mi fue demasiado insulto por parte de la vicepresidenta durante la semana. Un insulto a los que tratamos de producir y contratar gente en Argentina para que quede todo igual. Me parece demasiado caro", comenzó "Lacha", como se hace llamar en redes sociales.

Duggan alegó no entender a qué se refería. "La vicepresidenta nos insultó a nosotros, insultó al Presidente, le tomaba el pelo, se reía con una banda de gente que aplaudía y de pronto todo este lío para que continúa la misma política. ¿Vos te creés que es gratis esto?¿Que el sector privado no tenga precios, no podamos vender, no podamos trasladar?", argumentó Lazzari.

El conductor de Desafío 2022 le agregó pimienta a un debate que venía ganando en velocidad. "¿Querés cambiar el presidente? Se hace cada cuatro años", le espetó. "No, quiero que la vicepresidenta se deje de molestar a los argentinos. Nos insultó, nos escupió en la cara...", respondió el empresario Pyme.

"¿Qué frase para vos fue un escupitajo en la cara?", retrucó Duggan. "El discurso fue pésimo. Menos mal que el amigo Guzmán renunció así la gente no habla del discurso que fue un desastre", ironizó Lazzari.

"Que lo resuelvan en su alcoba, hermano. No perjudiquen al pueblo argentino que no tiene por qué ver este escenario dantesco de dos tipos que no se pueden hablar. Para vos es un chiste, una cargada y para mí es que no pudimos laburar", manifestó sobre la interna que mantienen Alberto Fernández y Cristina Kirchner, apuntadole Duggan.

Luego, Lazzari cerró: "Para mi, no laburar es una tragedia, para otros no laburar no es una tragedia, generada por una vicepresidenta que no se habla con el Presidente. Una novela de cuarta. Ya que somos amigos de Venezuela traigan novelas de allá, antes de ver semejante disparate".

