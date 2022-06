Cerruti se cruzó con un periodista: "En ese supermercado lo están estafando, no hay aumentos del 20%"

La vocera presidencial Gabriela Cerruti mantuvo un encuentro con periodistas acreditados como todos los jueves y expuso la postura del Gobierno Nacional sobre los distintos temas de la agenda pública.

"En ese supermercado lo están estafando, no hay aumentos del 20%, lo niego rotundamente", le contestó la funcionaria a uno de los acreditados en Casa Rosada, luego de que deslizara un aumento "aproximado" de las góndolas en esa cifra.

La Portavoz remarcó en diversas oportunidades que la cobertura mediática sobre las medidas del gobierno muestra otra agenda, deslizando que se centra en temas como la suba del dólar blue.

Sobre el aumento de los dólares paralelos esta semana, expresó que "es un mercado pero genera impacto porque hace que se muevan la tapa de los diarios o el riesgo país". Luego aclaró: "Nos resulta insólito que con los números que hay se muestre lo que pasa con el dólar".

Dólar y corrida

"¿Cómo piensan que nosotros paramos la tercera corrida que nos quisieron hacer si no es con dureza? Para ser duros no hay que andar pegando puñetazos ni a los gritos, sino actuar con sentido y racionalidad. A mí no me pidan gestos de convicción porque yo estoy muy convencido de lo que tengo que hacer", declaró en la noche de este miércoles Alberto Fernández en diálogo con Gustavo Sylvestre por C5N.

El reconocimiento del Presidente de que hubo intencionalidad en crear una corrida cambiaria también formó parte de las consultas a Cerruti este jueves. "Tiene actores nacionales e internacionales para que las riquezas siempre queden en manos de los mismos", manifestó la Portavoz, sin dar nombres específicos.

Además, en un nuevo reclamo hacia los periodistas, manifestó que el aumento de la brecha cambiaria "genera que ustedes pregunten pero no tiene nada que ver con la economía argentina". Para Cerruti, en ese contexto, "la economía está dando muestras de fortalecimiento" y "la recomposición del salario está avanzando".

Escasez y encarecimiento del gasoil

Gabriela Cerruti se refirió a uno de los temas centrales de la agenda nacional y sostuvo que el problema sucede "en la mayoría de los países", además de reconocer que hay "un problema que tiene que ver con el contrabando".

"Las refinerías están trabajando a su mayor nivel", expresó respecto a los inconvenientes por el abastecimiento. Sobre las protestas de los transportistas, sin embargo, expresó que "están discutiendo otras cosas, como sus situaciones sindicales y su participación en otros ingresos o negocios".

Restricción a la compra de dólares para importaciones

Sobre este ítem, la funcionaria encargada de la comunicación gubernamental explicó que no hubo una contrariedad de declaraciones entre los ministros de Desarrollo y Economía, Daniel Scioli y Martín Guzmán, quienes habían expresado que no habría cepo.

La caída de Milei, la imagen de Rodríguez Larreta y los límites de Cristina Kirchner y Macri

"No hay cepo ni restricción. La medida del Central prioriza a las empresas que tienen acceso al financiamiento para las importaciones. Todas pueden importar y no sólo hay restricción, sino que hay beneficios", aseguró Cerruti.

Polémica por Milagro Sala

El presidente Alberto Fernández voló este miércoles por la mañana a Jujuy con la expresa idea de visitar a la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, detenida desde hace 7 años.

"El Presidente no suspendió la agenda", aclaró Cerruti, para luego ampliar que continuó con su trajín de reuniones y encuentros. "El malestar de todo el mundo es el malestar de la oposición, me gusta que lo marque de esa manera. No tenemos manera de medir el 'malestar de todo el mundo'", le espetó a un periodista que marcó un cierto malestar general por la visita presidencial.

Agregó además que "es parte de la agenda del Presidente seguir peleando porque siga rigiendo el estado de derecho".

Gerardo Morales criticó el viaje de Alberto Fernández: "Es una falta de respeto para los jujeños"

Finalmente, fue consultada por los dichos de Andrés "Cuervo" Larroque, ministro de la Comunidad de Buenos Aires, quien felicitó al Presidente por su visita a Sala. "No comentamos las declaraciones de un funcionario de Buenos Aires", se despegó Cerruti. Larroque es uno de los críticos más potentes de La Cámpora.

AFIP, doble indemnización

Al comienzo de su alocución, Cerruti leyó un comunicado de la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, donde se especificaba que el organismo "va a aumentar en 70%, a partir de hoy, el reintegro de compras con tarjeta de crédito. Llega a los titulares de la AUH, haberes mínimos y jubilación o pensión".

Además, habló de la "doble indemnización" que el Gobierno Nacional dispuso durante la pandemia y que vence este viernes. "Fue una medida de emergencia en la pandemia. Tenemos números que muestran que baja el desempleo. Esto nos permite ver que tenemos que seguir promoviendo las mejores paritarias y creación del empleo", dijo Cerruti.

Si bien no indicó que hará el Ejecutivo respecto a su prorrogación, aclaró que fue dado en una situación excepcional.

La carta de la Liga de Gobernadores

Luego de mantener una reunión en Resistencia, Chaco, los gobernadores peronistas (excepto Omar Perotti y Juan Schiaretti), firmaron un documento pidiendo que se los sume a la toma de decisiones nacionales. Allí también reclamaron combatir la inflación y equiparar las tarifas al transporte.

Los estacioneros le responden a Pablo Moyano: "Nosotros no encanutamos el gasoil"

"El Presidente habla constantemente con los gobernadores y los suma a las decisiones", aseguró Cerruti, quitandole dramatismo al pedido de los gobernantes. "Escuchamos los planteos de los gobernadores y se viene hablando", agregó.

Alberto Fernández y las PASO en el Frente de Todos

"El Presidente está ocupado en gobernar y sostuvo que los mejores candidatos son los elegidos por la gente", manifestó la funcionaria en referencia a los dichos de Alberto Fernández.

Este miércoles, el Jefe de Estado expresó: "Nada puede ser mejor para un candidato que el hecho de que lo haya elegido la gente y que eso no sea un acuerdo super estructural. Lo mejor que nos puede pasar es eso. Nadie debe ofenderse por eso", en relación a la búsqueda de una reelección y la confirmación de que competirá en una interna frentetodista.