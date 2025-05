El cuarto fallecido entre los sobrevivientes de la tragedia de Los Andes: murió Daniel Fernández Strauch

Uno de los 16 sobrevivientes de la tragedia de Los Andes, Daniel Fernández Strauch, falleció este jueves 8 de mayo a sus 79 años. Fue el cuarto sobreviviente del accidente ocurrido en 1972 en fallecer: en 2015 murió Javier Methol, en 2023 José Luis Inciarte y este año Álvaro Mangino.

Fernández Strauch era ingeniero agrónomo y tenía 26 años cuando el avión de la Fuerza Aérea uruguaya que trasladaba al equipo de rugby Old Christians cayó en la Cordillera de Los Andes. De los 40 tripulantes sólo 16 lograron salvarse.

“Lo vamos a extrañar, ahora se va a reencontrar también con los 29 que se fueron en la montaña y los tres que se nos adelantaron en el tiempo. La montaña se llevó a algunos y ahora nos vamos muriendo de a poco. Pero mientras hay vida, hay que seguir disfrutando y compartiendo el legado de la montaña”, expresó Gustavo Zerbino, otro de los sobrevivientes ante el diario El País.

“Es una situación de gran tristeza porque se murió un hermano de la montaña, y una alegría porque al final no sufrió, deja una familia maravillosa, dos hijos, una hija, nietos, y una mujer que lo acompañó toda la vida”, agregó.

La despedida de Daniel Fernández Strauch, de la Sociedad de la nieve

Fernández Strauch también fue despedido por el autor del libro La Sociedad de la Nieve, Pablo Vierci, y por el actor argentino Francisco Romero, quien lo representó en la película dirigida por Juan Antonio Bayona, quien también se expresó públicamente.

“Esta es una de mis últimas fotografías con Daniel Fernández Strauch —que no la última—, tomada el pasado mes de octubre en Montevideo. Me dio tiempo a estar con él un viaje más. Porque Daniel se marchó, pero no sin antes pelearla, como hizo toda su vida, dando ejemplo. Escucharle te daba energía. Era un hombre parco en palabras, no hablaba si no era necesario. Pero esa sequedad no era más que un escudo para proteger un corazón gigante", escribió en sus redes sociales Bayona.

Foto de la película La sociedad de la nieve

El director además indicó que “de todos los supervivientes de Los Andes, era uno de los que más se emocionaba al hablar. ¡Qué humanidad tenía! En la montaña le tocó asumir un papel muy difícil —¡como si hubiese habido uno fácil!—, y lo hizo porque alguien tenía que hacerlo”.

En tanto, Romero escribió: “Daniel, qué difícil encontrar palabras. Gracias por compartirme tu increíble historia y la de tus amigos. Y por dejarnos tanto a todos. Qué suerte tuve de conocerte, de interpretarte, y de escucharte. Hermoso viaje, querido Daniel”. Y el escritor le dedicó una breve frase: “Daniel Fernández Strauch. Sabiduría y bondad”.

