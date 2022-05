El drama de Coco, el perro que está varado en Ezeiza hace dos días y que podrían deportar

Una familia argentina se encuentra desesperada por la situación que atraviesa su perro Coco. Luego de que su dueño huyera de Hungría, donde el primer ministro Viktor Orbán declaró el estado de emergencia por la invasión rusa en Ucrania, y tras haber viajado por Europa sin inconvenientes, la mascota volvió a Argentina y se encuentra varada en el Aeropuerto de Ezeiza hace 48 horas.

En Migraciones argumentaron que la demora se debe a que el can tiene la vacuna antirrábica vencida desde hace ocho días. Incluso, en las redes sociales comenzó a circular una publicación donde las autoridades supuestamente le habrían sugerido dos opciones: sacrificarlo o deportarlo. Sin embargo, aunque lo primero fue un "malentendido que tomó demasiada entidad", desde la familia de Coco confirmaron que querían sacarlo del país hacia Colombia o Francia para realizar una cuarentena.

La publicación sobre Coco que se viralizó en redes.

"Estoy en mi país de origen, no entiendo cómo no me pueden dar una mano con esto", expresó el jugador de handball cordobés, Franco Gavidia, dueño de Coco. Además de manifestar su preocupación, el deportista indicó que el animal tiene "pasaporte europeo" legal y completo pero para ingresar a Argentina "le faltaban permisos y tiene la vacuna contra la rabia vencida hace ocho días", en diálogo con Eldoce Tv.

"Salí rápido de Hungría porque se declaró un estado de alarma. Me agarró miedo, entonces saqué pasajes de un día para el otro y no tuve tiempo de hacer los papeles para el perro", detalló, al mismo tiempo que dijo que ya se lo había explicado a las autoridades.

"Se me va a morir de aeropuerto en aeropuerto"

"Lo que estoy exigiendo es que lo pongan en cuarentena aquí, yo me encargo de todos los gastos", agregó Gavidia. Sin embargo dijo que Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) está totalmente en contra de eso y "se enfadaron" porque el hecho se conoció en los medios. "Están intentando darme una solución recién ahora", lanzó.

"Hablé con veterinarios. Propuse gente privada que me ha intentado ayudar y desde el aeropuerto también me ayudaron muchísimo", dijo el deportista. "En Senasa dicen que no hay lugar y están totalmente negados: prefieren que el perro se quede acá, en el trasbordo con una cuidadora, 40 días si hace falta, a darle una cuarentena". añadió. También sostuvo que le propusieron trasladar a Coco hacia Bogotá, París, Madrid o incluso que regrese a Hungría.

Franco Gavidia junto a Coco y su familia.

"No me puedo ir, tengo acá una hija de 5 años. Yo no me puedo ir de vuelta, sólo pido que haga una cuarentena, estoy durmiendo en el suelo del aeropuerto. Yo de acá no me voy hasta que no me garanticen que el perro va a estar seguro", indicó desesperado

Por último, acusó que la jefa de Senasa quiere deportar al animal y se quejó de haber viajado durante dos días y que en ningún país le hayan hecho algún tipo de problema con el perro. "Me lo quieren mandar afuera y no tengo nadie que lo recibe, se me va a morir de aeropuerto en aeropuerto", concluyó.

