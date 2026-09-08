Con el ingreso de los primeros 120 cadetes, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires comenzó a formar a la primera camada del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social, una fuerza creada para asumir la custodia de las personas detenidas en las alcaidías porteñas.

Los aspirantes iniciaron su capacitación en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), donde cursarán la Tecnicatura Superior en Seguridad y Tratamiento Penitenciario. Al finalizar el primer año estarán en condiciones de egresar como oficiales penitenciarios y continuarán luego con la segunda etapa de la carrera.

Los ingresantes son hombres y mujeres de entre 18 y 29 años que cuentan con secundario completo y atravesaron las distintas etapas de selección y admisión. Su formación combinará conocimientos teóricos con entrenamiento práctico para desempeñarse en tareas de custodia, seguridad y prevención.

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El programa incluye contenidos sobre derechos humanos, mediación y resolución de conflictos, comunicación, técnicas de desescalada, uso racional y proporcional de la fuerza y herramientas destinadas a la reintegración social de las personas privadas de la libertad.

“Por primera vez en la historia la Ciudad va a poder custodiar a sus detenidos con una fuerza de seguridad penitenciaria profesional y moderna”, destacó el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia.

La creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social fue establecida por la Ley 6.923, sancionada por la Legislatura porteña en noviembre de 2025, junto con el traslado de presos del penal de Villa Devoto a Marcos Paz. La medida forma parte del proceso de ampliación de las responsabilidades de la Ciudad en materia de seguridad y sistema penitenciario.

Así será la nueva alcaidía de Villa Soldati

El nuevo esquema tendrá como uno de sus principales puntos la Alcaidía Central que se construye en Villa Soldati, en el cruce de la avenida 27 de Febrero y la autopista Cámpora.

El complejo tendrá una superficie de 42 mil metros cuadrados y capacidad para más de 500 personas. Allí serán alojados detenidos por disposición de la Justicia porteña. El establecimiento contará con celdas reforzadas, doble alambrado perimetral y un sistema de videovigilancia con cámaras y sensores.

El objetivo del Ejecutivo comunal apunta a que el nuevo sistema permita liberar espacios actualmente utilizados para alojar detenidos en comisarías y, al mismo tiempo, recuperar efectivos policiales para las tareas de prevención y seguridad en las calles.

Durante el inicio de las clases, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó la puesta en marcha de la nueva fuerza y aseguró que sus integrantes tendrán la responsabilidad de garantizar la custodia de los detenidos.

De esta manera, la Ciudad avanza en la implementación de un sistema penitenciario propio, con una fuerza especializada que tendrá bajo su responsabilidad una etapa clave de la seguridad porteña: la custodia de quienes quedan detenidos por orden judicial.

