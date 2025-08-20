El mural argentino que se consagró entre los tres mejores del mundo

Martín Ron es uno de los muralistas argentinos más reconocidos a nivel mundial y logró consolidarse en el escenario internacional del arte urbano gracias a sus increíbles obras distribuidas en distintos puntos del país.

Durante el 2024, el artista obtuvo el tercer puesto en la competencia al mejor mural del año, organizada por la plataforma Street Art Cities, una de las más prestigiosas en la difusión del street art en todo el mundo.

La obra “Crepúsculo”, de Ron, fue destacada por su impacto visual y por la capacidad de reunir elementos artísticos, históricos y naturales en una misma creación. El certamen contó con la participación de artistas de diversos países y una votación abierta al público, lo que le otorgó mayor alcance y relevancia internacional.

En 2022, Ron ya había conseguido el segundo lugar, consolidándose como un referente del muralismo contemporáneo. Gracias a su trabajo, el pueblo bonaerense de San Nicolás se transformó en un punto clave para los amantes del arte callejero que buscan descubrir obras de nivel mundial.

¿Dónde está el mural argentino destacado entre los mejores del mundo?

El mural “Crepúsculo” está ubicado en la ciudad bonaerense de San Nicolás y es la tercera obra que Martín Ron pintó en la localidad. Se encuentra en la contrafachada del edificio de Mitre 189 y muestra a una joven pelirroja con vestido floreado, situada en uno de los arroyos del río Paraná.

En la imagen, la joven sostiene en su mano izquierda un paraguas rosa y en la derecha una lapicera, como referencia al Acuerdo de San Nicolás, firmado el 31 de mayo de 1852.

En la premiación, Ron compartió podio con el chileno Cristóbal Persona, ganador con “Charanguista andino” en España, y con el británico Peachzz, segundo con “Ensueño” en el Reino Unido.

En sus redes sociales, Ron celebró: “Nos subimos al podio. Gracias a toda la gente que votó, nos llevamos un tercer puesto que pone a nuestro país, y en especial a San Nicolás, a brillar en lo más alto del Street Art a nivel internacional”.

