El taller de Monumentos y Obras de Arte (MOA) celebrará mañana sus 70 años con una edición nocturna y gratuita de "Monumentos bajo las Estrellas" en los Bosques de Palermo. De 19 a 23:30, los vecinos podrán recorrer el Patio de Esculturas, consultar al equipo de restauradores de las más de 2.400 obras porteñas, acceder al archivo histórico y disfrutar de shows en vivo, intervenciones artísticas y hasta oferta gastronómica.

El taller se encuentra ubicado en Plaza Sicilia, pleno Parque Tres de Febrero, junto al Parque Japonés

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Apenas se traspasan los portones de hierro forjado del taller de restauración del MOA (Monumentos y Obras de Arte de la Ciudad), la obra Familia de ciervos, del escultor francés Georges Gardet, sobresale no solo por sus dimensiones, sino también por ser una de las esculturas de bronce más significativas e icónicas de la Ciudad.

Cómo será el evento por los 70 años del MOA

Durante el evento se realizarán distintas visitas guiadas por el MOA. En el Patio de Esculturas, los visitantes podrán conocer obras que están en proceso de restauración y piezas que fueron retiradas del espacio público para su resguardo. Los recorridos también permitirán ver de cerca el espacio donde trabajan los restauradores y consultarles sobre su tarea. Los visitantes podrán acceder además a algunos de los documentos centenarios que se conservan en el nuevo archivo del taller, tales como fichas técnicas, fotografías, planos y cartas, y recorrer su historia a través de maquetas, líneas de tiempo e imágenes.

Los trabajos en la estructura original se alinean con la restauración de una veintena de estatuas y monumentos que habitan el predio—como la Loba Romana y el Canto de la Cosechadora— y cuyos trabajos estarán a cargo del taller Monumentos y Obras de Arte (MOA)

Sobre la plaza, frente al MOA, se montará un escenario donde se presentarán en vivo Crewrod, Abril Olivera y Surfistas del Sistema. La propuesta incluirá también un set de vinilos, intervenciones artísticas sobre las paredes del taller y una estatua viviente, además de un patio gastronómico con Ferias de la Ciudad. En caso de lluvia, el evento se suspenderá y se reprogramará para el viernes 30 de octubre, en el mismo horario.

"Las esculturas, monumentos y obras de arte son parte del paisaje urbano de Buenos Aires. Las calles y los parques porteños tienen piezas con más de un siglo, creadas por grandes artistas. Cuidar y preservar el patrimonio porteño es una responsabilidad que requiere un esfuerzo y un profesionalismo enormes. Queremos que los vecinos conozcan el taller y a los especialistas que hacen posible ese trabajo”, sostuvo el ministro de Espacio Público de la Ciudad, Ignacio Baistrocchi.

El primer año del nuevo MOA

La celebración por los 70 años del MOA coincide además con el primer aniversario desde la reapertura del taller tras la obra integral de puesta en valor, modernización y ampliación que el Gobierno porteño completó a fines del 2025.

La intervención incluyó una restauración de las naves existentes del taller y la readecuación de las áreas de trabajo, con nuevas herramientas, equipamiento, mesadas y espacios de guardado que ordenan y facilitan las tareas diarias del equipo de restauradores.

La obra también sumó nuevos espacios pensados para recibir al público, un pabellón con salón de usos múltiples para charlas y actividades y, por primera vez, un lugar propio para el archivo. En el exterior, una pérgola metálica conecta las áreas de trabajo con el nuevo pabellón y permite generar un espacio sombreado donde pueden restaurarse esculturas al aire libre.

Desde la reapertura el año pasado, más de 10 mil vecinos, estudiantes, investigadores y turistas visitaron el MOA para ver de cerca cómo se cuida el patrimonio escultórico de la Ciudad.

El edificio donde hoy funciona el MOA forma, en sí mismo, parte del patrimonio histórico de la Ciudad: entre 1835 y 1854, la construcción fue vivienda del personal doméstico de la quinta de Juan Manuel de Rosas. El equipo de restauradores, escultores y artesanos del taller trabaja todos los días en la recuperación, limpieza y puesta en valor de estatuas, bustos, placas, mástiles, fuentes y monolitos: 2.400 obras que forman parte de la identidad cultural porteña.

En su Patio de Esculturas se exhiben tanto obras que están siendo restauradas, como esculturas que debieron ser retiradas preventivamente de sus emplazamientos originales, tras reiterados actos de vandalismo, para preservarlas adecuadamente.

Visitas guiadas todo el año

Más allá del evento aniversario, el MOA está abierto al público todo el año, de lunes a viernes, entre las 10 y las 17, con acceso libre al Patio de Esculturas. En ese horario también se puede participar de visitas guiadas gratuitas, que duran alrededor de una hora, para conocer la historia del taller, su archivo y observar el espacio donde trabajan los restauradores. Pueden realizarse de manera espontánea o coordinarse previamente a través de visitas.[email protected].

El taller organiza además recorridos para escuelas primarias y secundarias, que ya pueden solicitar una fecha para sus estudiantes. A lo largo del año, en coordinación con el área de Gobierno y Vínculo Ciudadano, también realiza visitas temáticas a monumentos emplazados en distintos puntos de la Ciudad.