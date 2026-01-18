En marzo la Ciudad tendrá su primera Bienal de la Historieta

Con el lanzamiento de la primera Bienal de Historieta de Buenos Aires 2026, la Ciudad de Buenos Aires reafirma su legado histórico como cuna de grandes narradores visuales.

El evento se realizará durante el mes de marzo, y tiene por objetivo celebrar la identidad de la historieta argentina, una disciplina que logró consolidar una marca cultural potente y prestigiosa en todo el mundo, uniendo a autores, editores y el público masivo en un mismo espacio de creatividad.

Este acontecimiento cultural de relevancia internacional tendrá su presentación oficial mañana a las 19 en la Casa de la Cultura porteña –antiguo edificio de La Prensa, en Avenida de Mayo 575–, en una ceremonia encabezada por la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes.

La dirección artística del encuentro estará a cargo de Martín Ramón y tendrá una figura de lujo como padrino oficial: José Muñoz. Es el historietista argentino de mayor relevancia global de la actualidad, y además, el único artista de habla hispana en haber obtenido el Grand Prix del Festival de Angoulême en Francia.

Su presencia en el acto de lanzamiento, junto a otros destacados referentes locales, subraya la importancia de la Bienal como un puente entre la tradición de sus obras maestras como Alack Sinner, El bar de Joe y la Biografía ilustrada de Carlos Gardel (ver foto abajo) con guión de su habitual colaborador, el escritor Carlos Sampayo, y las nuevas generaciones de dibujantes que continúan expandiendo los límites del género.

Actividades previas. Como antesala a la cita cultural, la Ciudad programó actividades durante febrero bajo el ciclo “Cultura de Verano”.

Entre las propuestas se destacan las clases magistrales de autores como Salvador Sanz, Powerpaola y Diego Agrimbau, quienes brindarán tutorías para dibujantes en formación. Se llevará a cabo en el subsuelo de la Casa de la Cultura durante la segunda quincena de febrero con una duración de tres horas.

Otra actividad será el tríptico para dibujo de historieta en vivo en páginas de 1,30 x 0,90. La intervención se realizará al mismo tiempo en el Planetario, el Teatro 25 de Mayo y La Casa de la Cultura.

Durante la primera semana de marzo, en tanto, en el Salón Dorado será la presentación de portfolios y proyectos de historieta para presentar en editoriales y productoras.

La propuesta será llevada adelante por Paula Boffo y Jules Mamone.