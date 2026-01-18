Nordelta: frenan los traslados de los carpinchos y piden nuevos informes de impacto ambiental

El conflicto por la presencia de los carpinchos en Nordelta sumó un capítulo judicial clave que cambia el destino de la fauna en el complejo. La Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martín decidió hacer lugar a una apelación presentada por la asociación proteccionista Callejero Casa Quiere, frenando de manera inmediata cualquier intento de reubicación de los animales.

En un fallo contundente, los magistrados Jorge Augusto Saulquin y Luciano Enrici calificaron la decisión previa de trasladar a los ejemplares como un “acto prematuro e irracional”. Con esta medida, queda prohibida cualquier extracción de carpinchos hasta tanto no se presente un estudio de impacto ambiental acumulativo que avale tales procedimientos.

La sentencia llega tras la indignación generada por un operativo realizado la madrugada del pasado 13 de enero. En aquella ocasión, seis ejemplares (tres machos y tres hembras) fueron retirados del barrio tras ser presuntamente sedados y enjaulados.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En ese caso, desde la agrupación ambientalista La Voz de los Carpinchos denunciaron que el procedimiento se realizó sin la presencia de los veedores acordados, situación que impidió certificar el estado de salud de los animales y su destino final. Para la Justicia, este movimiento fue un “error gravísimo”, recordando que el carpincho es una especie protegida en la provincia de Buenos Aires.

El conflicto entre los vecinos de la exclusiva “ciudad-pueblo” desarrollada por Eduardo Costantini y los proteccionistas de la fauna autóctona se centró en las manadas que circulaban por zonas de tránsito vehicular donde la velocidad máxima es de 60 km/h, lo que representaba un riesgo de accidentes. Sin embargo, la resolución judicial marca un precedente: la seguridad vial no puede pasar por encima de la protección de la fauna silvestre sin los pasos legales y científicos correspondientes.

Por ahora, los carpinchos se quedan en su hábitat natural, mientras las asociaciones ambientales celebran lo que consideran un triunfo de la biodiversidad sobre la gestión improvisada del territorio.

Las claves del fallo judicial.

Freno total: No se podrán realizar nuevos traslados sin un análisis técnico profundo del ecosistema.

Excepcionalidad: La Justicia recordó que remover fauna de su área natural debe ser una medida “excepcional y fundada”, algo que no se cumplió en los operativos recientes.

Pedido de informes: Se pidió a las autoridades y especialistas el informe de la “prueba piloto” realizada para evaluar los resultados obtenidos hasta ahora.