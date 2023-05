“Está tranquilo porque puede demostrar su inocencia", dijo el abogado del detenido por el crimen de la periodista

El único detenido por el asesinato de la periodista de Curuzú Cuatiá, Griselda Blanco, de 44 años, declarará este martes. Su abogado aseguró que puede demostrar que no tiene vinculación con el asesinato de su ex pareja.

Armando Jara, de 54 años, se encuentra detenido en la seccional primera de esa ciudad correntina y su abogado, Francisco Adaime, contó que presentará "las pruebas que tiene a su favor". Según el letrado, el también comunicador social y ex pareja de la víctima "está tranquilo porque puede demostrar su inocencia".

En una entrevista radial, Adaime relativizó el peso que tendrían las imágenes de las cámaras de seguridad que muestran al sospechoso cerca de la vivienda de la víctima en la madrugada del sábado. "A mi cliente se lo vio a la madrugada y la muerte ocurrió el sábado a la tarde", indicó, aunque en el informe de los médicos forenses fijaría el horario del deceso cerca de las 3.30 del sábado.

"Tuve la oportunidad de entrevistarme con él en la comisaría y lo noté tranquilo, esperando la oportunidad para hablar ante el juez y demostrar que no tiene nada que ver con este hecho. Todavía no sabemos a qué hora será la audiencia, pero nos adelantaron que se hará por la tarde", contó Adaime.

Griselda Blanco: tenía "signos de defensa" y la autopsia apunta a "un homicidio"

Griselda Blanco fue hallada sin vida en su casa el último sábado, y la fiscal confirmó el lunes que la víctima tenía "signos de defensa" en su cuerpo, a la par que indicó que los resultados preliminares de la autopsia "revela la presencia de un homicidio". Por ese motivo, aseguró que no descarta ninguna hipótesis del hecho, que por el momento tiene como único sospechoso detenido a la expareja de la mujer.

En un principio los investigadores sospecharon que se trató de un suicidio ya que la mujer estaba estrangulada y no había indicios de entrada forzosa. Sin embargo, la periodista mostraba señales de lucha, por lo que se detuvo a su expareja por presunto femicidio.

Dentro de las hipótesis, se especula que haya sido víctima de femicidio o que haya sido asesinada por sus denuncias periodísticas.

"El cuerpo ya fue sometido a la autopsia y se esperan los resultados", informó este lunes Buenaventura Duarte a varios medios. Además, se refirió al pedido de la fiscal de que desde el inicio de las investigaciones intervenga la Policía Federal Argentina (PFA), a lo que mencionó que "supuestamente había una amenaza de un funcionario policial. Entonces, para que haya objetividad en la investigación, se pidió la colaboración de la Federal".

Las principales hipótesis son que haya sido víctima de un femicidio por parte de Armando Jara, expareja de la mujer, así como que haya sido asesinada por su labor periodística debido a una serie de informes que publicó tanto por un caso de supuesta mala praxis en el hospital local como otro sobre un abuso sexual que involucraría a un comisario.

"Nada voy a descartar, continuamos investigado todas las líneas, hasta que logre obtener evidencia suficiente para la acusación de una o varias personas, esa es mi responsabilidad", concluyó la fiscal.

La expareja fue vista por las cámaras de seguridad cerca de la vivienda

Su expareja fue captado por cámaras de seguridad cercanas a la casa de la víctima en la madrugada del sábado, cuando ocurrió el crimen. Sumado a esto, fue grabado pasando por el mismo lugar en su moto catorce horas después.

Según los investigadores, el detenido llegó a la casa de la víctima a las 3:24. Los mismos peritajes indicaron que la mujer fue asesinada más tarde.

Respecto al móvil del crimen, trascendió el dato de que Jara se habría enterado de que Blanco estaba iniciando una relación amorosa con otro hombre, lo que le habría provocado un ataque de celos. Ante su descubrimiento, se habría dirigido a la vivienda de la mujer en la madrugada del sábado para ver si estaba sola o con su nueva pareja.

Además de ser aprehendido, la justicia secuestró ropa y una notebook en el domicilio del sospechoso. Las autoridades realizarán nuevos allanamientos en la propiedad y lugares de trabajo de Jara en busca de otros elementos que puedan ser de interés en el caso. En ese sentido, una de las cosas que los agentes quieren descubrir es si el hombre tenía un juego de llaves de la vivienda, además de peritar su celular para saber cuándo fue la última vez que habló con la víctima.

A pesar de la detención de Jara, la familia sostiene que no se trató de un femicidio: "Nuestra madre no se suicidó, a nuestra madre la mataron. Ella decía verdades que nadie se animaba a decir. La querían ver callada y no pudieron... Hoy fue nuestra madre y mañana puede ser cualquier persona de esta ciudad. Todo va a salir a la luz. Pedimos justicia porque es lo que ella hubiese querido y lo que se merece. Justicia por Griselda Blanco", expresó en un posteo Lautaro Cesani, uno de los hijos de la periodista.

RB/fl