“¿Estás muerto?”: la app que monitorea a quienes viven solos y genera polémica

En una sociedad cada vez más urbanizada, envejecida y marcada por la vida en solitario, una aplicación china logró instalar una pregunta tan directa como perturbadora: “¿Estás muerto?”. Con ese nombre —provocador y deliberadamente incómodo— una app de seguridad personal se volvió viral en China y escaló rápidamente entre las más descargadas, alimentando un debate social que va mucho más allá de la tecnología.

La aplicación fue desarrollada por Moonscape Technologies y está pensada para personas que viven solas. Su funcionamiento es simple: el usuario debe ingresar periódicamente a la plataforma. Si no lo hace durante un plazo de 48 horas, el sistema envía automáticamente una alerta por correo electrónico a un contacto de emergencia previamente designado.

Desde la empresa la definen como una “herramienta de seguridad para hacer más reconfortante la vida en soledad”, en un país donde este fenómeno dejó de ser marginal para convertirse en tendencia estructural. Según estadísticas oficiales chinas, los hogares unipersonales ya representan cerca del 20% del total, una cifra en crecimiento sostenido frente a la última década.

El nombre original de la app, “Sileme”, es un juego de palabras en mandarín que remite fonéticamente a una popular plataforma de delivery, pero cuyo significado literal puede traducirse como “¿Moriste?”. El ícono —un pequeño fantasma— refuerza el tono irónico y, para algunos, excesivamente crudo.

Esa elección no pasó desapercibida. Mientras la aplicación escalaba posiciones en la tienda iOS china, también crecía la polémica. Usuarios jóvenes, especialmente en grandes ciudades como Pekín o Shanghái, reconocen que la idea resulta útil, pero cuestionan tanto el precio como el impacto emocional del concepto.

Algunos consideran que el costo es elevado para una app experimental, mientras otros apuntan a una contradicción más profunda: en muchos casos, el ámbito laboral o los servicios públicos podrían advertir una ausencia antes que familiares o amigos. A eso se suma una incomodidad cultural: hablar de la muerte de forma tan directa sigue siendo un tabú, sobre todo entre generaciones mayores.

El debate llegó incluso a figuras del periodismo chino. Hu Xijin, exeditor del diario estatal Global Times, destacó el potencial de la aplicación como herramienta de acompañamiento para adultos mayores que viven solos, pero sugirió cambiar su nombre por uno menos agresivo, como “¿Estás vivo?”, para generar mayor tranquilidad psicológica.

Desde la cuenta oficial de la aplicación, la empresa respondió que evaluará seriamente esa posibilidad. Sin embargo, en redes sociales chinas muchos usuarios defendieron el nombre original, argumentando que enfrentar la idea de la muerte sin eufemismos también es una forma de cuidado.

Más allá de su éxito comercial, la viralización de “¿Estás muerto?” expone una realidad incómoda: el avance de la soledad en las grandes ciudades chinas, el envejecimiento poblacional y la necesidad de nuevas formas de contención en un país donde millones de personas viven, trabajan y envejecen sin compañía cotidiana.

La aplicación no solo pregunta si alguien sigue con vida. También interpela a una sociedad entera sobre qué significa estar acompañado en la era digital.