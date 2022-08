"Estoy saliendo de Lomas, 'Rapidus and furius'": un chofer creó un grupo de WhatsApp para avisar el recorrido

Un chofer de la línea 74 de colectivos creó un grupo de WhatsApp donde agregó a los pasajeros que viajan asiduamente para informarles en qué parte del recorrido se encuentra. El colectivero lo bautizó como "Vamos que llegan tarde".

“Todos los días me tomo el 74 para ir laburar y siempre voy con el mismo chofer. Me agrego al grupo de WhatsApp del bondi donde el loco te avisa por donde anda así no te clavas en la parada como un pe...”, escribió el usuario de Twitter @julyrossi20, en una publicación que tuvo 146,2 mil Me Gusta y 5.046 reposteos.

Para dar cuenta de lo que estaba afirmando, publicó un video del grupo donde se escucha a Miguel, creador y chofer de la línea, avisando a los pasajeros en qué lugar del recorrido se encuentra.

“Chicos, vamos, estamos llegando a 9 de Julio. Vamos que hoy sí llegamos tarde, cuando me vean el colectivo se van a dar cuenta”, se escucha decir al hombre.

“Chicos, estoy saliendo de Lomas. Rapidus and furius (sic)”, dice en otro mensaje el chofer en referencia a la reconocida película "Rápido y Furioso" que protagoniza el actor Vin Diesel.

"LO AMO. Cuando estudiaba tenía el chofer del 414 que me avisaba cuando estaba a dos paradas de la mía para qué vaya saliendo de casa, pero eso de HACER UN GRUPO es un montonazo, el chofer definitivo", fue una de las 344 respuestas que recibió el auto del tweet sobre el novedoso método.

“Siiiiiii. Ese señor es lo más. Yo me lo tomo en de la Serna y si está lleno, abre las puertas del medio. El chabón ese es lo más de lo más”, agregó otra persona sobre su historia personal.

“Estoy en el mismo grupo. Espectáculo total”, sumó otro usuario que fue agregado al grupo de Miguel, el chofer de la línea 74.

Qué dijo Miguel, el chofer que creó un grupo de WhatsApp para los pasajeros de su colectivo

"Lo hice por el confort de los pasajeros, por un tema de seguridad, mucha seguridad, yo paso por Lanús y hay mujeres solas, ancianas...por el clima, cuando hace calor y cuando hace frío. Es pensar en los demás y no quiero que pasen las cosas que pasan en la calle", dijo el chofer en diálogo con TN este mediodía.

"Salgo del playón y les aviso. Cuando sube el primer pasajero, luego se van avisando entre ellos", remató sobre la dinámica.

Además, detalló que el aviso viralizado por el usuario de Twitter correspondía a un día donde no estaba manejando, ya que como encargado del colectivo no puede utilizar el celular mientras transporta personas. "Tengo 22 años de profesión y por un chico que me quiera hacer un bien, por ahí me hace un mal", aclaró.

