Festival de la Carne 2025 en el Hipódromo de Palermo: fechas, precios y cómo llegar

Los amantes de la gastronomía y sobre todo del asado tienen para disfrutar el próximo fin de semana largo del Festival de la Carne en el Hipódromo de Palermo. Allí encontrarán 35 stands y food trucks que ofrecerán cortes en todas sus variedades.
Habrá asador criollo, kamados, fogoneros, ahumadores, carne vacuna, cerdo, cordero, achuras y chorizos. Por otro lado, podrán comer empanadas, picadas, cocina al disco, vinos, cervezas, helados y postres tradicionales.
En cuanto a las bebidas, habrá vinos, variedad de cervezas, helados y postres tradicionales. Las porciones tendrán precios que partirán desde los $7.000 y los $20.000, dependiendo del puesto y la propuesta.
Cuándo es el Festival de la Carne
El Festival de la Carne se realizará el próximo sábado 16 y domingo 17 de agosto, de 12 a 20 horas con entrada libre y gratuita.
Cómo llegar al Hipódromo de Palermo
-
Subte D: Estación Plaza Italia (10 min a pie).
-
Tren San Martín: Estación Palermo (1 km).
-
Colectivos: 15, 29, 34, 63 y 130.