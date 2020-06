Fiscal del caso Luis Espinoza: "Tenemos probado que el cuerpo fue trasladado hasta la comisaría"

Mónica García de Targa, fiscal que investiga la desaparición forzada de Luis Espinoza, aseguró esta semana que "tiene probado" que se trasladó el cuerpo del trabajador rural hasta la comisaría de Monteagudo, en Tucumán, antes de que su cuerpo fuera hallado —una semana después de la última vez que se lo vio con vida— en Catamarca. Esto demostraría el intento de ocultar el hecho por parte de los efectivos policiales implicados, mientras el caso cobra relevancia nacional.

"La fiscalía tiene probado que el cuerpo fue trasladado hasta la comisaría de Monteagudo. Allí, cuatro personas luego lo llevan a más de 100 kilómetros de ese lugar, cruzan el límite con la provincia de Catamarca y arrojan el cuerpo al vacío", expresó en declaraciones al canal de noticias TN.

La funcionaria judicial explicó que en la causa hay 11 personas detenidas, de las que "10 cumplieron roles activos" en el homicidio. "Vamos a pedir la prisión preventiva", recalcó. En la mira de la Justicia están el comisario Rubén Montenegro, quien le negó a la madre de Espinoza, Gladys Herrera, haber detenido a su hijo. También se investiga el rol del policía José Morales, luego de que un peritaje determinara que la bala que terminó con la vida del hombre partió de su arma.

Caso Luis Espinoza: identificaron al policía que lo mató

Uno de los hermanos de Espinoza relató que los policías llegaron "disparando" y que la víctima "dio la vida" por él al defenderlo de una golpiza. "Mi familia está re mal, mi mamá, mi hermano, los seis hijos de él, da mucha lástima todo esto. Quiero que la Justicia le dé perpetua a ellos (por los policías detenidos), esta no fue la primera vez que lo hicieron", dijo Juan Espinoza durante una entrevista con TN este miércoles 3 de junio.

El hombre recordó que el hecho ocurrió el 15 de mayo último cuando iba a caballo y vio a cinco hombres de civil, dos de ellos en moto, que en ningún momento se identificaron como policías, y "venían a los tiros", por lo que el animal se asustó y lo tiró al suelo. "Llegaron disparando y me pegaron, me decían que me iban a matar. No sabía que eran policías, me querían esposar para atrás, en eso lo veo a mi hermano que se vuelve porque venía más adelante y les grita que no me peguen, me vuelven a pegar y de ahí no lo vi nunca más", precisó Juan en referencia a Luis, de 32 años.

Según su testimonio, tras mantenerlo esposado durante dos horas, los policías lo soltaron y luego cortaron el camino y "un puentecito para no dejar pasar a nadie". "Pensé que mi hermano se había ido a la casa y me quedé tranquilo, pero como no volvió, lo empezamos a buscar", aseguró uno de los 14 hermanos de Espinoza. Por el crimen de Espinoza fueron detenidos ocho policías, entre ellos el presunto autor del disparo que mató al productor rural, y dos civiles.

AB/FF