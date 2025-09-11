Francia evalúa prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años por motivos de salud

La Asamblea Nacional de Francia abrió un debate que podría marcar un precedente internacional, limitar por ley el acceso a redes sociales como TikTok, Instagram y Snapchat para proteger a niños y adolescentes. La medida, presentada en un informe parlamentario publicado el jueves, propone prohibir el uso de estas plataformas a menores de 15 años y establecer un toque de queda digital entre los 15 y los 18 años.

WhatsApp suma el modo agenda: para qué sirve y cómo activarlo

La comisión encargada de elaborar el informe, creada en marzo de este año, entrevistó a familias, especialistas en salud, responsables de plataformas e influencers. Según su presidente, el diputado socialista Arthur Delaporte, la conclusión es “inequívoca”: “TikTok ha puesto deliberadamente en peligro la salud y la vida de sus usuarios”. El caso ya fue remitido a la Fiscalía de París por posibles delitos penales y por perjurio de directivos de la aplicación.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El impacto de los contenidos en línea no es una preocupación nueva. En 2024, siete familias francesas denunciaron a TikTok por su presunta responsabilidad en casos de suicidio de adolescentes. Una de las demandantes, Géraldine, relató que su hija de 18 años, Pénélope, se quitó la vida tras consumir y publicar videos de autolesiones en la plataforma. “TikTok no mató a nuestra hija, pero la empujó a su malestar”, explicó la mujer a la agencia AFP.

Rodrigo Arenas, diputado miembro de la comisión, sostuvo en diálogo con RFI que las redes sociales convierten a los jóvenes en clientes “de un medio que les afecta física y mentalmente”. Y fue más allá: “En 2025, ningún padre en Francia daría alcohol a su hijo. De la misma manera, no deberían permitirles el acceso a redes que crean adicciones y comportamientos de desocialización que a veces llevan incluso al suicidio”.

Nanorobots de ADN: la revolución que podría transformar la medicina del futuro

Desde la empresa china ByteDance, propietaria de TikTok, se defendieron asegurando que en 2024 retiraron de manera proactiva el 98% de los contenidos que violaban sus normas en Francia, gracias a un sistema de moderación apoyado en inteligencia artificial. No obstante, para los legisladores, estas medidas son insuficientes y fáciles de esquivar.

El caso francés se suma a una discusión que ya está presente en otros países. En Estados Unidos, algunos estados han impulsado restricciones de acceso a redes para menores y en Reino Unido se estudian marcos regulatorios más severos. La Unión Europea, por su parte, aplica el Digital Services Act (DSA), que obliga a las grandes plataformas a implementar mayores controles de seguridad y transparencia.

El informe será debatido en el Parlamento en los próximos meses y podría derivar en un proyecto de ley que establezca límites claros para la edad mínima de uso y la franja horaria en la que los adolescentes pueden conectarse. La discusión promete enfrentar a legisladores, asociaciones de padres, expertos en salud mental y las propias compañías tecnológicas.