Francisco pidió seguir el ejemplo de la primera santa argentina

Tal como estaba previsto, mañana la Argentina tendrá su primera santa. Se trata de María Antonia de San José de Paz y Figueroa, conocida popularmente como Mama Antula y será justamente el papa Francisco, fiel devoto de la futura santa, quien canonizará a la beata santiagueña.

En este sentido, el Papa pidió ayer seguir el ejemplo de Mama Antula en “la opción por los últimos”, al recibir en el Vaticano a un numeroso grupo de peregrinos argentinos que participarán mañana de la ceremonia de canonización. “La caridad de Mama Antula, sobre todo en el servicio a los más necesitados, hoy se impone con gran fuerza, en medio de una sociedad que corre el riesgo de olvidar que el individualismo radical es el virus más difícil de vencer. Engaña. Nos hace creer que todo consiste en dar rienda suelta a las propias ambiciones”, agregó Su Santidad sobre la laica consagrada.

“Otro mensaje que nos da la beata en nuestro mundo de hoy es el de no rendirnos frente a la adversidad, no desistir en nuestros buenos propósitos de llevar el Evangelio a todos, a pesar de los desafíos que esto pueda representar”, agregó Francisco de cara a los peregrinos, entre los que estaban también Claudio Perusini, el hombre que se recuperó de un ACV con el milagro atribuido a la nueva santa (ver aparte).

La ceremonia se llevará a cabo en la Basílica de San Pedro a partir de las 9.30 (5.30 de Buenos Aires) y se desarrollará, al menos, durante dos horas.

Allí, además de Francisco y otras autoridades religiosas del Vaticano, también estarán presentes el presidente Javier Milei y su delegación; el arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de la Argentina, Jorge García Cuerva; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, el secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad, Fulvio Pompeo, y el gobernador de la provincia de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, quien pidió ayer que “Mama Antula sea una guía para que podamos construir el país entre todos”.

También estarán presentes el obispo de Santiago del Estero Vicente Bokalic Iglic y el de Añatuya, José Luis Corral.

En el marco del proceso de canonización, el jueves último el Vaticano colgó en la Basílica de San Pedro la imagen oficial de Mama Antula: es un retrato de María Antonia de San José de Paz y Figueroa realizado por el español José de Salas.

La imagen de la futura santa argentina se encuentra ubicada junto al altar mayor de la Basílica de San Pedro. Su nombre se inscribirá en el libro de los Santos y Santas de la Iglesia católica, tal como es la costumbre.

Mama Antula, diminutivo de Madre Antonia en quechua, nació en 1730 en una familia del norte argentino. Hablaba quechua y evangelizaba a las comunidades originarias junto con los miembros de la Compañía de Jesús, los jesuitas, antes de su expulsión. Tras recorrer las actuales provincias de NOA, llegó a Buenos Aires caminando y fundó la Santa Casa de Ejercicios Espirituales ignacianos.

Mama Antula falleció el 7 de marzo de 1799, y sus restos descansan en la actualidad en la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad de la Ciudad de Buenos Aires.

Hoy a las 18 se realizará una adoración al Santísimo; a las 19 se celebrará una última misa en honor a la beata María Antonia y, a partir de las 21, habrá una peña folclórica con sorteo de regalos y se realizará una vigilia.

En 2010, Benedicto XVI había dado el primer paso hacia la beatificación de Mama Antula al considerarla “venerable” tras reconocer que “practicó las virtudes cristianas en grado heroico”.

María Antonia de Paz y Figueroa había sido beatificada en 2016 en Santiago del Estero.

Presentan himno. Las periodistas Cintia Suárez y Nunzia Locatelli presentaron ayer en el Vaticano la biografía de Mama Antula. En el acto, los músicos Manuel Wirtz y Leo Dan dieron a conocer el himno oficial de la futura santa argentina, Los caminos de la fe, sumándose a este movimiento de veneración y ofreciendo una interpretación musical que busca honrar su legado y difundir su mensaje de amor y servicio hacia Dios.“Mama Antula ya es una mujer de la Iglesia universal”, destacó al iniciar la presentación el vicedirector editorial de los medios vaticanos, Alessandro Gisotti.

Durante la presentación de Mama Antula. Una mujer indómita, Locatelli llamó a “contextualizar la época en la que vivió” la futura santa, en el siglo XVIII, en lo que recordó como la “época colonial”.

En el nombre del milagro

R.P.

El hombre curado de un ACV es uno de los milagros por los que Mama Antula será canonizada mañana. Se trata de Claudio Perusini y viajó al Vaticano para presenciar la ceremonia religiosa, ya que formó parte del grupo de peregrinos argentinos que viajaron para la ocasión. “Tengo muchas sensaciones encontradas. Creo que me doy cuenta después, uno vive las emociones, me conmuevo, y no llego a darme cuenta de todo lo que está pasando”, planteó Perusini a la agencia Télam al ser consultado sobre la inminente ceremonia que se hará mañana en la Basílica de San Pedro por la que Mama Antula se convertirá en la primera santa del país luego de que el Vaticano diera por válido el milagro de su curación.

En 2017, Perusini fue internado en un hospital de Santa Fe en estado muy grave a causa de un ictus con mínimas posibilidades de sobrevida y, luego de los rezos de un sacerdote amigo y de su familia a la figura de la futura santa, se recuperó y, tras un largo proceso de rehabilitación, ahora lleva una vida normal.

El Vaticano terminó de reconocer en octubre de 2023 que no había explicación médica a su curación y que había existido una “intercesión” de Mama Antula, lo que allanó el camino a la canonización y a la conversión de la laica consagrada santa.

“Esto que se va a dar es mucho, incluso para nuestro país. Es tener una santa argentina”, se emocionó Perusini al contextualizar el significado de la celebración que presidirá el papa Francisco.

El hombre sabe que “Mama Antula va a quedar en el libro de los santos y yo, lamentablemente, en los libros de historia”.