Furia en una concesionaria: habló el hombre que destrozó dos autos tras sentirse estafado

El hombre que fue filmado destrozando dos autos en una concesionaria de Caballito, brindó declaraciones a distintos medios luego de salir de la comisaría vecinal N°6, ubicada en el barrio porteño, donde pasó dos noches.

Se trata de Jorge Gómez, de 30 años, quien actualmente se encuentra desocupado, pero en 2016 se desempeñaba como remisero, según contó, cuando decidió comprar un auto a través de un plan de ahorro.

Planes de ahorro y sobreendeudamiento

“Estaba en Retiro y vi unos agentes de una concesionaria que ofrecían un plan de ahorro”, rememoró. “Me dijeron que pagando cuatro cuotas podía luego entregar 70 mil pesos y retirar inmediatamente el vehículo”, contó en diálogo con Nacho Otero por HTH (Metro 95.1).

Sin embargo, abonada las cuatro cuotas, se presentó en el local y le dieron una versión distinta. “Fui con el dinero a la concesionaria y antes de pagar los 70 mil pesos pregunté cuándo me iban a entregar el auto y me dijeron que eso iba a tener una demora”, advirtió.

Además del nuevo plazo, Gómez se anotició allí que debía abonar otros 20 mil pesos en concepto de acarreo, según contó, a lo que se opuso. “Les dije que no era lo que me dijeron y si me podían devolver lo que yo había puesto", agregó.

Autos: imputan a 8 empresas por irregularidades en los planes de ahorro previo

Ante la imposibilidad de recuperar las cuotas pagadas, el hombre debió esperar a la finalización del plan, según la información con la que contaba. “Pasó el tiempo y me llamaron en estos días y me dijeron que me podían devolver 8.500 pesos”, afirmó.

La fallida devolución del dinero y el ataque de furia

Sin embargo, al momento de presentarse en la concesionaria, situada en avenida Rivadavia N°6.150, tampoco obtuvo el reintegro del dinero. “Me ofrecieron otro plan, lo rechacé y me dijeron entonces que debía esperar otro año más”.

En ese momento, Gómez perdió el control. "No fue lo correcto actuar de esa manera, pero es algo que no pude controlar, sé que estuve mal", dijo quien ahora cuenta con una denuncia en su contra en el juzgado contravencional de la Ciudad de Buenos Aires.

En las imágenes, registradas por otras personas que se encontraban en el salón, se puede ver a Gómez destruyendo el parabrisas de un auto 0 kilómetros con una silla.

“Estuve dos días detenido y ahora estoy yendo para mi casa en colectivo”, comentó finalmente.

LC/FL