Guía del peregrino: cómo llegar a Piedra Blanca y qué visitar en la tierra de Fray Mamerto Esquiú

En el corazón de la provincia de Catamarca, rodeada de montañas y paisajes del Valle Central, la localidad de Piedra Blanca conserva la memoria viva de Fray Mamerto Esquiú, uno de los religiosos más importantes de la historia argentina. El pequeño pueblo, ubicado en el departamento Fray Mamerto Esquiú, recibe cada año a miles de peregrinos y turistas interesados en recorrer los lugares donde nació, vivió y comenzó su formación espiritual el célebre fraile franciscano.

Qué pasó con el corazón de Fray Mamerto Esquiú

Tras la beatificación de Esquiú realizada por la Iglesia Católica en septiembre de 2021, el circuito religioso y cultural de la zona experimentó un fuerte crecimiento. Hoy, Piedra Blanca es considerada uno de los principales centros de turismo religioso del norte argentino y una parada obligada para quienes siguen la ruta histórica del llamado “orador de la Constitución”.

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Dónde queda Piedra Blanca y cómo llegar

Piedra Blanca se encuentra a unos 15 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca, capital provincial. El trayecto por ruta es breve y puede realizarse en automóvil, taxi, remis o transporte público desde el centro catamarqueño.

Para quienes llegan desde otras provincias, el acceso principal es a través de la Ruta Nacional 38, que conecta Catamarca con Tucumán, La Rioja y Córdoba. También existen vuelos diarios hacia el Aeropuerto Coronel Felipe Varela, ubicado a pocos kilómetros de la capital provincial. (aeropuertosargentina.com)

Una vez en la capital, el recorrido hacia Piedra Blanca atraviesa zonas residenciales y sectores históricos del Valle Viejo catamarqueño.

La casa natal de Fray Mamerto Esquiú

Uno de los sitios más visitados es la Casa Natal de Fray Mamerto Esquiú, convertida actualmente en museo histórico y espacio religioso. Allí nació el fraile el 11 de mayo de 1826.

La vivienda conserva mobiliario de época, objetos personales, documentos históricos y distintas piezas vinculadas a la vida del religioso. Además, el predio cuenta con jardines y sectores de oración que suelen ser utilizados por peregrinos y grupos religiosos.

Fray Mamerto Esquiú, cura franciscano, beato y consitucionalista antigrieta

El museo permite reconstruir los primeros años de Esquiú en una familia humilde del interior catamarqueño, antes de ingresar a la orden franciscana a los 15 años.

La Gruta de la Virgen del Valle y el Paseo de la Fe

Muy cerca de la casa natal se encuentra otro de los puntos destacados del circuito espiritual: la Gruta de la Virgen del Valle, uno de los símbolos religiosos más importantes de Catamarca.

La zona cuenta además con senderos, plazas y espacios de contemplación que forman parte del denominado “Paseo de la Fe”, recorrido turístico impulsado por autoridades provinciales para fortalecer el turismo religioso.

Durante festividades especiales, especialmente en mayo y septiembre, el lugar recibe procesiones y celebraciones litúrgicas vinculadas tanto a la Virgen del Valle como a la figura de Esquiú.

La iglesia histórica de San José de Piedra Blanca

Otro punto central del recorrido es la Iglesia de San José de Piedra Blanca, templo histórico donde el joven Esquiú participó de sus primeras actividades religiosas.

La parroquia conserva imágenes, vitrales y referencias históricas vinculadas al beato. Además, suele funcionar como centro de encuentros religiosos y actividades pastorales relacionadas con la espiritualidad franciscana.

Qué otros lugares visitar en la ruta de Esquiú

El circuito turístico y religioso puede extenderse hacia otros puntos vinculados a la vida del fraile:

Convento de San Francisco

Ubicado en San Fernando del Valle de Catamarca, este convento resguardó durante décadas el corazón incorrupto de Esquiú, desaparecido tras el robo de 2008. El templo conserva documentos, reliquias y piezas históricas relacionadas con el franciscano.

Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle

Es uno de los centros religiosos más importantes del norte argentino. Allí se conservan reliquias del beato y se realizan celebraciones especiales durante fechas conmemorativas.

El Suncho

La localidad santiagueña donde murió Esquiú en 1883 también forma parte de la ruta histórica impulsada por la Iglesia y organismos turísticos.