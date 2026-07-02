Hablaron los youtubers argentinos tras su detención en Miami: “Fue la peor experiencia de nuestras vidas"

Los creadores de contenido argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta recuperaron la libertad en Miami, Estados Unidos, tras haber sido detenidos el sábado dentro del Hard Rock Stadium durante el partido entre Colombia y Portugal por el Mundial 2026. A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, los influencers rompieron el silencio para dar su versión de los hechos, desmentir las acusaciones de haber ingresado de forma ilegal y denunciar las pésimas condiciones de su arresto, en lo que calificaron como "la peor anécdota de nuestras vidas".

El conflicto se originó cuando los jóvenes intentaron ingresar al partido con una acreditación oficial de la FIFA provista por un reconocido medio público argentino, que, según manifestaron, había sido dada de baja sin que fueran notificados.

La situación derivó en una intervención policial, el traslado a una dependencia estatal y la apertura de un proceso judicial en el país norteamericano por presunto ingreso irregular. Además del trauma de la detención, los youtubers confirmaron que la situación provocó la caída inmediata de los auspicios de las empresas que financiaban su cobertura de la Copa del Mundo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Seis argentinos fueron detenidos en Estados Unidos por intentar ingresar sin entrada a partidos de la Selección

El descargo de Beni Mármol y Pato Perrotta sobre la acreditación de la FIFA

Durante el directo, Pato Perrotta tomó la palabra para aclarar la situación de los pases: “Quiero aclarar que nosotros no nos colamos. Todo arranca cuando venimos a Miami con una credencial oficial de la FIFA que nos la dio un medio público argentino muy, muy conocido”. Según detalló, el carnet correspondía a un media partner del torneo y los habilitaba a asistir a todos los encuentros en Estados Unidos y México, incluida la final. De hecho, recordaron que ya la habían utilizado con éxito en el partido Arabia Saudita-Uruguay, donde filmaron material desde el interior del estadio.

Respecto al momento exacto de la detención y los señalamientos de haber vulnerado los accesos, Perrotta fue categórico al explicar que los molinetes no fueron violados. “En los primeros tres controles de seguridad no te escanean la credencial. No es que burlamos los controles de seguridad: no te escanean el carnet y, como el carnet es original, te dejan pasar”, sostuvo, argumentando que avanzaron convencidos de que su documentación seguía activa.

Pato Perrotta y Beni Mármol. Los youtubers confirmaron que el hecho provocó la caída inmediata de los auspicios de las empresas que financiaban su cobertura de la Copa del Mundo.

Quiénes son los youtubers argentinos y cómo sigue la causa judicial en EE.UU.

Beni Mármol y Pato Perrotta se consolidaron como dos de los creadores de contenido con mayor presencia y audiencia en las redes sociales en Argentina. Con cientos de miles de suscriptores en YouTube y millones de visualizaciones, sus canales combinan desafíos, bitácoras de viajes y coberturas conjuntas de eventos masivos.

Sin embargo, lo que planearon como el hito profesional de su año terminó de forma dramática en el sistema penitenciario estadounidense. "Estuvimos en una cárcel de Estados Unidos, donde te torturan", dispararon con crudeza en la transmisión, todavía conmocionados por las horas que pasaron privados de su libertad. Tras el escándalo, los influencers no solo enfrentan pérdidas económicas severas por la cancelación de sus contratos comerciales, sino también un proceso legal abierto en el estado de Florida por el presunto acceso no autorizado al Hard Rock Stadium.

Mundial 2026: Argentina avanza a paso firme con un Lionel Messi insaciable

Ya son ocho los argentinos detenidos por colarse y refuerzan la seguridad en Miami

El caso de los youtubers no es un hecho aislado, sino que forma parte de una serie de arrestos de ciudadanos argentinos durante la Copa del Mundo 2026. En el estado de Texas, otros seis hinchas fueron detenidos por la policía tras intentar ingresar sin entradas a los partidos que la Selección Nacional disputó en la fase de grupos en el AT&T Stadium de Dallas. Cuatro de ellos (identificados oficialmente como Leandro Ayala, Federico Llach, Juan Ignacio Campoamor y Gerardo Nielsen) fueron arrestados durante el encuentro ante Austria, mientras que los dos restantes cayeron en el partido frente a Jordania utilizando el mismo modus operandi: colarse en los molinetes siguiendo de cerca a personas con tickets válidos.

Todos fueron imputados por el delito de "trespassing" (ingreso no autorizado a propiedad privada) y, aunque recuperaron la libertad tras pagar multas, ahora enfrentan el riesgo de que las autoridades estadounidenses les revoquen las visas y el Ministerio de Seguridad argentino les aplique el derecho de admisión en los estadios locales.

Ante estos repetidos incidentes y con la Selección Argentina ya instalada en Miami para su próximo compromiso ante Cabo Verde, la policía del condado de Miami-Dade confirmó un fuerte refuerzo en el operativo de seguridad del Hard Rock Stadium.

El dispositivo de control, diseñado en conjunto con la FIFA, incluirá tres anillos de seguridad estrictos para evitar desbordes y accesos irregulares. Las fuerzas de seguridad del país norteamericano lanzaron una dura advertencia de cara a los próximos partidos: habrá tolerancia cero, severas sanciones económicas y cancelaciones inmediatas de documentación migratoria para cualquier persona que intente ingresar a las canchas sin su correspondiente entrada.

MEG/LT