Habló la mujer que encontró una rana en su plato: "Llegué a comer la mitad de la ensalada"

Una familia fue esta semana a un reconocido shopping de la Ciudad de Buenos Aires a comer y eligieron una popular cadena de comidas saludables. Nunca imaginaron la desagradable sorpresa que se iba a llevar al encontrar una rana muerta dentro de la ensalada. De inmediato, la mujer le sacó fotos al plato y las publicó en su cuenta de Twitter para reclamar por lo ocurrido, y las imágenes se viralizaron. "Llegué a comer la mitad", contó en diálogo con PERFIL.

"Anoche cenamos en GreenEat-shopDot y tuvimos esta desagradable experiencia al encontrar una RANA en la comida. Esto nos hace dudar sobre la calidad y controles de bromatología e higiene que este lugar pregona", escribió Mercedes Conde en un posteo el miércoles 29 de enero. Desde la empresa respondieron a la publicación con una serie de mensajes en donde le expresaban sus disculpas por lo ocurrido y aseguraron que "nunca" les pasó algo así.

En diálogo con PERFIL, Conde sostuvo: "Fue un episodio desagradable porque me llegué a comer la mitad de la ensalada, por lo cual fue espantoso. La respuesta del local es lo que ellos pusieron en respuesta en mi tuit. Con el shopping no me comuniqué y no tengo intención de hacerlo tampoco. Lo que buscamos es que se sepa para que no quede en la nada, la denuncia en Defensa al Consumidor la hice"

En ese sentido detalló: "Ni la revolví a la ensalada, le tiré el condimento encima. Estábamos con mis hijos y la puse en el centro de la mesa para compartir con mi marido y en un momento que estaba con el tenedor casi llegando al colchón (de lechuga) que estaba abajo, levanté la rana con el cubierto. Fue terrible, todavía no me saco la impresión".

La mujer compartió en su cuenta de Twitter las fotos de la rana en la ensalada. Foto: Twitter /@MechiMConde

Ante este episodio, el marido de Conde se acercó hasta el local a reclamar por lo ocurrido: "Las chicas que atienden ahí no lo podían creer, no sabían cómo pedirme disculpas. La empresa nos llamó y nos pidió disculpas, uno de los dueños también se tomó la molestia de hacerlo, pero bueno esperemos que no quede en esto. Por supuesto que no volvemos a comer ahí, no tengo demasiada confianza y es una pena porque comemos tres veces por semana, pido delivery y vamos al shopping y comemos siempre ahí. Era mi elección comer siempre ahí porque es saludable, por lo que ellos pregonan".

"Ver la rana ahí en vivo y en directo muerta fue terrible. Mi hija estaba como afectada por la situación pero por suerte no llegó a comer, porque en general ella es de comer esta ensalada y siempre comen comida ahí, justo ese día por suerte no comieron", completó en su relato al tiempo que cerró: "Quiero que se sepa, que yo no busco ningún tipo de beneficio. Por suerte estamos todos bien, no nos pasó nada más que el mal momento. Debajo del tuit comenzaron a aparecer un montón de denuncias de cosas menores que por ahí uno no se entera como un pedazo de vidrio, madera o una chinche en la comida".

La mujer aseguró que con su familia iban bastante seguido a comer allí por la alimentación sana que pregonan. Foto: Twitter /@MechiMConde

Desde la empresa, le respondieron el tuit inicial a la mujer con una serie de mensajes en donde le expresaban sus disculpas: "Hola Mercedes, ¿cómo estás? Acá todos muy concentrados en entender qué pasó. Como conversaron hoy Belén y Pablo, uno de nuestros fundadores, con tu marido. Nos resulta imposible creer que algo así haya pasado, nos ponemos en tu lugar y unas disculpas es poco", comenzaron en su descargo.

"Lo que podemos contarte es que nunca sucedió algo así en nuestros 9 años y que ya identificamos el proceso de esa partida exacta tanto en el productor como en nuestra cocina para seguir analizando. Ojalá tuviésemos algo más para contarte, pero estamos trabajando en entender qué pasó, dónde estuvo la falla y revisando una vez más cualquier cosa que podamos mejorar en el proceso. A todos acá nos duele igual o más que a vos", concluyeron desde la cuenta de la compañía. PERFIL intentó comunicarse con Green Eat, sin obtener respuesta al momento de publicación de esta nota.

Memes. A raíz del posteo de Conde, muchos usuarios comenzaron a relatar malas experiencias que tuvieron en el lugar y en otros locales gastronómicos. Otros por su parte, no dejaron pasar la oportunidad para tomarse con humor lo ocurrido y armaron memes los cuales tenían como protagonista a la rana René. Consultada sobre esto, la mujer aclaró: "Yo no me puedo ni reír, en este momento estoy como afectada y no me causa gracia".

