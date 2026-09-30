¿Hasta qué tamaño puede crecer un pesquero? Proponen un límite de 33 metros para proteger los océanos

¿Qué tamaño debería tener como máximo un barco pesquero para que su actividad siga siendo ambiental y socialmente sostenible? La pregunta parece simple y admite muchas respuestas. La organización ambientalista francesa BLOOM presentó este martes una: 33 metros.

En su informe "33 metros", la ONG propone retirar de forma permanente, antes de 2035, los buques pesqueros de 33 metros o más. Podrían desguazarse o reconvertirse, por ejemplo, para la investigación científica. Según BLOOM, a partir de esa eslora se concentran buena parte de las características de la pesca "megaindustrial". No se trata, sin embargo, de una frontera científica aceptada, sino de una propuesta discutible, elaborada por una organización que hace campaña sobre el tema.

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Según el relevamiento, la UE tiene 638 buques de entre 33 y 135 metros. Son alrededor del 1% de una flota que ronda las 69 mil embarcaciones: la Comisión Europea la estima en 68.910 barcos. España tiene la mayor flota de este tipo, con 188 buques, el 29,5% del total europeo. Junto con los Países Bajos y Francia, encabeza el ranking.

BLOOM asegura que estos barcos concentran el 55% de las capturas de la Unión (unas 453.000 toneladas al año), que el 84% emplea métodos de gran impacto, como el arrastre de fondo o el pelágico, y que pasan en promedio la mitad de su tiempo de pesca fuera de aguas europeas, a unos 4.384 kilómetros de su puerto base. Son cálculos propios, construidos con registros de flota y datos de seguimiento satelital. Conviene leerlos como estimaciones de la ONG y no como estadísticas oficiales consolidadas.





La organización reclama que la reforma del presupuesto europeo incluya un plan de salida para estos buques, con financiamiento para la transición, restauración de ecosistemas y mayor transparencia sobre los subsidios. La idea no parte de cero: desde 2014 desaparecieron 5.058 buques de la flota europea y el 31% se retiró con apoyo de fondos comunitarios, según una evaluación de la Comisión.

La propuesta tiene un antecedente científico: en 2024, 30 investigadores publicaron una propuesta de once "reglas de oro" para redefinir la pesca sostenible, en un artículo de tipo "Perspective" de la revista científica “npj Ocean Sustainability”. Una de las acciones que proponen plantea fijar límites al tamaño de barcos. Pero ese trabajo no fijó el límite en 33 metros: ese número es una elaboración posterior de BLOOM.

Y acá hay un punto controvertido. No hay una transformación ecológica abrupta cuando un buque pasa de 32,9 a 33,1 metros. Para definir su "longitud máxima tolerable", la ONG cruzó variables ambientales, económicas y sociales, como distancia de operación, artes utilizadas, generación de empleo y valor económico. El resultado puede servir como criterio regulatorio, pero no como barrera biológica universal. La propia cobertura del informe sugiere que el arte de pesca pesa mucho: el 83% de los barcos de menos de 33 metros usa artes "dormidas", como trampas, líneas o redes. La eslora funcionaría, en parte, como indicador indirecto.

De todos modos, retirar barcos usando fondos públicos es hoy una decisión de política pública, no una consecuencia automática de la evidencia científica. Otras herramientas posibles son restringir determinados artes, reducir el esfuerzo pesquero, modificar cuotas, cerrar áreas sensibles o revisar subsidios. Puede discutirse si el límite correcto son 33 metros, 30, 40 o ninguno, y si desguazar es mejor que regular con más precisión qué hace cada barco y dónde opera. La propuesta pone un primer número sobre la mesa en una discusión que suele quedarse en generalidades sobre "pesca industrial".

cp