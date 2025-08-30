Hoy, en la Usina del Arte, se hace la semifinal del Mundial de tango

El Mundial de tango 2025 está llegando a su fin. Hoy, a partir de las 15, en la Usina del Arte, se disputan las semifinales, en los escenarios del centro cultural de la Usina del Arte, en La Boca.
La final del Mundial se realizará los próximos lunes y martes, en el escenario del teatro Gran Rex.
El espectáculo es gratuito, pero para poder concurrir hay que anotarse previamente a través de en la página web tangoba.org.
En el marco de este festival internacional de música argentina, también hoy, a las 20, se presenta Adriana “la Gata” Varela.
Su recital es gratuito y se ingresa por simple orden de llegada. El lugar del concierto será el teatro Gran Rivadavia, en Av. Rivadavia 8636.
Finalmente, también habrá lugar para ensambles gracias a la presentación que hará el cantante Jairo, que tocará con la Camerata Argentina, en un cruce único de voz y arreglos orquestales.
Este recital se hace en el Teatro Alvear (avenida Corrientes 1659), a partir de las 20. También en este caso la entrada es gratuita y se requiere anotarse previamente en la página de tangoba.org.