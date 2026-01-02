Inaugurán una nueva sala para oncología de chicos en el Hospital Posadas

El Hospital Nacional Posadas puso en funcionamiento un nuevo espacio para la atención exclusiva de adolescentes y jóvenes con cáncer. Se trata de una incorporación innovadora y única en Argentina que se integra al Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica. La donación de este espacio, por parte de la Fundación Natalí Dafne Flexer, constituye un avance significativo para este grupo etario que hasta ahora era atendido mayoritariamente en servicios destinados a adultos.

“Es un orgullo formar parte de una institución donde suceden cosas como este espacio, que marca una diferencia en la calidad de la atención que reciben nuestros pacientes. Felicito el esfuerzo de la Fundación y de todo el equipo del Hospital, que lo hizo posible”, destacó el director Ejecutivo del Hospital Posadas Dr. Luis Quintas.

El área de 620 m2, fue diseñada para ofrecer un entorno adecuado que contemple las particularidades médicas, emocionales y sociales de adolescentes y jóvenes con cáncer. El nuevo sector consta de un Hospital de Día y un área de internación, concebidos para favorecer la comodidad, privacidad y contención de pacientes y familias, así como el trabajo interdisciplinario de los equipos de salud del Hospital y la Fundación.

La jefa del Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica, Dra. Cecilia Riccheri, remarcó la relevancia de contar con un ámbito especialmente diseñado para adolescentes y jóvenes, cuyos tipos de cáncer y necesidades de cuidado requieren un abordaje específico.

A partir de la donación de la Fundación Natalí Dafne Flexer, el Hospital Posadas cuenta con la infraestructura necesaria para desarrollar este modelo colaborativo de atención integral para adolescentes y jóvenes con cáncer.

La Fundación Natalí Dafne Flexer, que desde hace tres décadas acompaña a niños, adolescentes y jóvenes con cáncer, desarrolló y llevó adelante esta iniciativa en el marco de su Programa de Adolescentes y Jóvenes con Cáncer.

“Este trabajo colaborativo, entre la Fundación y el Hospital Posadas, es un modelo que potencia el mejoramiento de la Oncología Infanto-Juvenil, como así también la calidad de atención de los adolescentes y jóvenes con cáncer de todo el país” destaca Edith Grynszpancholc, presidente de la Fundación Natalí Dafne Flexer.