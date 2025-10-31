El Gobierno reasignó fondos y aumentó el presupuesto para hospitales nacionales y el personal de salud

El Gobierno nacional dispuso una modificación del Presupuesto 2025 para incrementar los recursos del Ministerio de Salud y reforzar el funcionamiento de los hospitales nacionales y mejorar las condiciones laborales del personal sanitario, en especial en el área pediátrica. El miércoles de esta semana el Gobierno nacional había liberado partidas presupuestarias y aumentado nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad.

En la medida de este viernes. resolvió “readecuar las partidas presupuestarias” de acuerdo con el análisis elaborado por el Ministerio de Salud y dispuso que los incrementos se compensen con una disminución de los créditos asignados a la Jurisdicción 91 – Obligaciones a cargo del Tesoro, por un monto de 35.832 millones de pesos.

La medida se formalizó mediante la Decisión Administrativa 29/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, con las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Economía, Luis Caputo.

La decisión responde a la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en residencias médicas por un año. La norma fue ratificada por el Congreso el pasado 2 de octubre, tras rechazar los vetos del presidente Javier Milei, y promulgada hace diez días.

Sin embargo, su aplicación quedó en suspenso, ya que —al igual que ocurrió con la ley que declara la emergencia en discapacidad y la del financiamiento universitario— el Poder Ejecutivo pidió al Parlamento que defina el origen de los fondos necesarios para financiar los gastos derivados de la medida.

De todos modos, en la resolución publicada este jueves, el Ejecutivo manifestó que tiene "la voluntad de atender, dentro de las disponibilidades presupuestarias actuales, las necesidades tenidas en cuenta por el Congreso al sancionar la referida ley”.

El refuerzo presupuestario incluye $5.110 millones para el programa de formación de recursos humanos sanitarios y asistenciales. $20.180 millones serán para el Hospital Garrahan y más de $3.380 millones para otros centros sanitarios de alta complejidad, entre ellos el Hospital El Cruce (Florencio Varela), el Hospital SAMIC El Calafate, el Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner, el Hospital Dr. René Favaloro y el Hospital Presidente Néstor Kirchner.

En paralelo, se reasignaron $7.160 millones para organismos descentralizados, como el Hospital Nacional en Red de Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte”, el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, el Hospital Nacional Prof. Alejandro A. Posadas, el Hospital Nacional y Comunidad Dr. Ramón Carrillo y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone.

