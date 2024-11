José Emilio Burucúa recibió el Premio Perfil a la Mejor Expresión en obra de no ficción por "Civilización"

El escritor José Emilio Burucúa fue distinguido con el Premio Perfil en la categoría Mejor Expresión en Obra de No Ficción por su obra "Civilización: Historia de un concepto". El galardón fue entregado por la periodista Rosario Ayerdi, editora de política de diario Perfil.

Burucúa inició su discurso preguntándose: "¿Qué decir, ¿cómo ordenar? En primer lugar quiero agradecer al jurado, a la editorial Perfil por el trabajo que se han tomado. Como decía Leila Guerreiro en una entrevista reciente: lo mejor es ser galardonado por personas a la que uno estima mucho por su saber. Una forma de reconocimiento de pares. Eso es lo mejor que le puede pasar a un trabajador de la cultura, del arte y de la ciencia".

"Quisiera recordar a los que me acompañaron y me acompañan en la nominación. Somos seis, de tres de ellos conozco la obra, de otros dos todavía no, pero ahora me siento obligado a hacerlo. Conozco bien la obra de Iparraguirre. De Martín Prieto conozco bien sus trabajos de la poesía lítica y aquí hay una convergencia con mí libro, porque no hay conversación que no tenga una gran presencia lírica. Leila Guerreiro, todo lo que ella ha escrito es conmovedor. Su última obra es de una emoción arrolladora", agregó.

Luego Burucúa reconoció: "Los otros dos trabajos todavía no los conozco, pero sé de qué se trata. El de Huergo y Krapp trata del psicoanálisis, de los campos de concentración, recuerdo muy bien las fantasías que se construían alrededor de ello, la fantasía para alcanzar ese viaje al paraíso. Y Fontana era ese personaje místico. Lo que ha escrito Facundo Arroyo sobre Mercedes Sosa, no recuerdo ese festival que dio en 1982, no estaba aquí, pero sí recuerdo uno parecido que fue un anticipo artístico, el de Piazzola en el Gran Rex en marzo/abril en 1983. Espero regocijarme con estas lecturas".

"Quisiera dedicar esto a tres entidades humanas y colectivas. En primer lugar recordar a Raúl Alfonsín, el verdadero padre de la democracia, en segundo lugar a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde aprendí las semillas de lo que sé y en tercer lugar a mi querida mujer, Aurora, con la que he pasado 54 años", concluyó el ganador del premio Perfil.

José Emilio Burucúa, ganador del Premio Perfil en la categoría Mejor Expresión en Obra de No Ficción

En un contexto mundial de crisis y desmoronamientos, el autor, de 77 años, examina en su libro la evolución de este término desde sus orígenes en el pensamiento iluminista europeo hasta su reconfiguración en la modernidad globalizada y atravesada por el desarrollo tecnológico.

Burucúa es uno de los intelectuales más destacados de Argentina, reconocido por su vasta trayectoria como historiador del arte, escritor y ensayista.

Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires, dedicó su carrera a la teoría cultural y artística, fusionando disciplinas como la historia, la filosofía y la antropología. Durante varios años, ocupó cargos académicos destacados, incluyendo la dirección del Instituto de Teoría e Historia del Arte Julio E. Payró y la Vicedecanatura de la Facultad de Filosofía y Letras.

Sus obras se caracterizan por tener un enfoque interdisciplinario, que permiten ofrecer perspectivas profundas y eruditas sobre la cultura y la sociedad. Entre sus publicaciones se incluyen títulos como Historia, arte, cultura: De Aby Warburg a Carlo Ginzburg (2003), Enciclopedia B-S. Un experimento de historiografía satírica (2011), "Cómo sucedieron estas cosas": representar masacres y genocidios (2014), entre otros.

Además, fue galardonado con múltiples premios, como el Konex Brillante en 2016, por su labor en Humanidades.

El ensayista cuenta con una amplia experiencia internacional en el ámbito académico y cultural. Fue profesor visitante en la universidad de Oviedo y Cagliari y en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. También fue un invitado como investigador en el Instituto Getty de Los Ángeles (2006), en el Wissenschaftskolleg de Berlín (2012-2013) y en el Institut d’Études Avancées de Nantes (2015-2016).