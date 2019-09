Un jurado repudió una presentación contra la violencia de género: "Estoy harto del 'Ni una menos'"

Un grupo de niños y alumnos participaron de El Certamen, un programa de entretenimiento de Córdoba, donde realizaron una performance contra de la violencia de género. Esto generó una respuesta crítica por parte de uno de los jurados del ciclo, quien la descalificó por considerar que no era apropiada, y dijo "estar harto de ver el Ni Una Menos en todos lados".

Hernan Espinosa, artista y director teatral, cuestionó con dureza el baile del grupo que se presentó en el programa, que se emite por El Doce. En el baile ante los tres miembros del jurado, los niños representaron una situación de violencia en la que uno de los varones fingía agredir a las mujeres, y al finalizar la presentación, mostraron carteles con las consignas “Ni Una Menos”, “No es no”, “Vivas nos queremos”, para repudiar la violencia machista.

Al tomar la palabra, Espinosa fue contundente: “Yo la verdad estoy cansado de ver este tipo de manifestaciones, cansado de ver en los noticieros, en las novelas, en los programas de ver estas consignas. Encima verlo en un programa de entretenimiento con niñas que no tienen idea”, criticó. “Me parece que es otro el ámbito en el que se tiene que dar y no en un programa a las seis de la tarde. Estoy harto de ver el ‘Ni una Menos’ por todos lados. Punto para bajo, para mi no han pasado hoy”, calificó al grupo que se presentó en el ciclo.

Sobre su puntaje negativo, consideró: “Las están contaminando, son muy chicas. Es otro el ámbito donde se tiene que dar y no en un programa que va a las seis de la tarde mostrar insignias tan duras y tan contundentes como estas. Estoy harto de ver el 'Ni Una Menos', 'Algo Habrán Hecho', 'No es No' por todos lados. No pensaba que encima me lo tenía que fumar en el programa de hoy. Me parece totalmente desacertado”, sostuvo el referente del teatro musical cordobés.

Ante sus dichos, Sergio Zuliani, conductor del programa, expresó su desacuerdo. “Me sorprende, Hernán. Yo no soy miembro del jurado, así que no tengo ni voz ni voto, pero me parece que el acierto fue buscar a niños y niñas para inculcar algo que quizás si las miles y miles de mujeres que han muerto bajo el yugo masculino lo hubieran tenido desde mucho más chiquitas, lo hubieran logrado”, manifestó.

Por su parte, el profesor de la academia que integra el grupo de chicos dijo respetar las opiniones del actor, pero argumentó que se trata de una problemática que ve a diario como docente. “Respeto todas las opiniones, pero no lo vi a esto solo para tratar de instaurar el feminismo. Nosotros venimos de un pueblo muy chiquitito donde esto no se habla, muchas de ellas (por las nenas) lo sufren dentro de la casa y no lo cuentan, tengo muchos casos en la academia”, sostuvo el profesor. Luego tuvo lugar un largo debate en que el integrante del jurado insistió en que el programa “no era un noticiero” ni tampoco “un lugar para hacer terapia”, pese a que otro de los miembros del jurado y el conductor estuvieron en desacuerdo.

Tras la emisión del programa, el colectivo de actrices feministas de Córdoba repudió las declaraciones de Espinosa mediante un comunicado en sus redes sociales. “La lucha feminista no es una moda. Y les niñes son participantes actives de nuestra sociedad -y en la mayor parte de los casos son, lamentablemente, las principales víctimas de este sistema patriarcal-. Recluirles a una esfera edulcorada de "mero entretenimiento", es parte de este sistema adultocéntrico, cómplice de los abusos de poder, que le niega la palabra y la acción”, sostuvieron.

En ese sentido, desde el colectivo consideraron que “que les niñes de nuestra sociedad utilicen este contenido para hablar en la televisión abierta de lo que nos pasa a todes, desde el arte, de lo que ocurre en esta cultura machista, no es algo que tiene o no que hartarte. Nos siguen matando. Somos nosotres las hartas”, dijeron. Y agregaron: “Denunciamos, repudiamos los dichos de esta persona, y solicitamos a las autoridades de canal 12 el retiro inmediato del señor Hernán Espinosa de todos sus programas”.

Luego de que desde distintos sectores rechazaran sus declaraciones, el director teatral emitió un comunicado en el que pidió disculpas por lo sucedido, y comunicó la decisión de abandonar su puesto como jurado del ciclo. “Pido perdón especialmente porque, vistas a la distancia, es verdad que mis expresiones fueron de un tenor muy grave y que es entendible que hayan ofendido como terminaron haciéndolo, más allá de todo justificativo que yo pueda esgrimir”, escribió.

Respecto de su decisión de no seguir formando parte del programa, la atribuyó a una situación “familiar y de salud compleja”. “He tomado la decisión indeclinable de abandonar mi rol de jurado en el mencionado programa. Cabe aclarar que es una decisión absolutamente personal, de motu propio, y que nada tiene que ver en ella la producción del programa, donde siempre reinó la total libertad de acción y de palabra tanto para los concursantes como para el jurado. Estoy atravesando una situación familiar compleja y de salud también que, sumado a estos últimos hechos, hace que desemboque en esta determinación”, concluyó.

