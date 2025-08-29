La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) canceló la producción, elaboración y venta en todo el territorio de un suplemento dietario que presentó irregularidades en el procedimiento de importación de alimentos. La medida fue publicada este viernes mediante la Disposición 6195/2025.

El producto fue llamado “Suplemento dietario a base de creatina monohidrato en polvo sabor durazno Creatina Monohidrato, marca Wolf Nutrition, RNPA: EX-2024-36557-GDEBA-DAYPANMG”, al que le faltaban registros de establecimiento y de producto y se encontraba “falsamente rotulado”, ya que no mostraba números de RNE y RNPA inexistentes.

De acuerdo a lo comunicado, investigaron en el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) e inició el proceso de investigación. De este modo, intervino la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) de la provincia de Buenos Aires y se determinó la infracción.

Según la ANMAT, puede tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, realizado y fraccionado en un establecimiento definido, por lo que no podrá ser realizado en ninguna parte del país, ni vendido ni comercializado en el territorio argentino.

En ese sentido, el organismo destacó que el producto no puede garantizar la trazabilidad, ni las condiciones de elaboración y control de calidad. El suplemento resulta ilegal y representa un peligro para la salud de los consumidores. Por eso ordenó su retiro del mercado en todas sus presentaciones, lotes y fechas de vencimiento.

El producto se mostraba en las redes sociales y otros canales digitales con fines de control de peso y mejoras en la salud, aunque carecía de toda autorización sanitaria.

